Recherché dans plusieurs affaires liées la criminalité, pour lesquelles il a été jugé et condamné à plusieurs reprises, en plus du port d'arme à feu de 4e degré, le chef du réseau spécialisé dans ces agressions à l'arme à feu vient de tomber, ses deux complices et lui. Supervisé par le procureur du tribunal, qui a ordonné la perquisition du domicile du mis en cause, ce coup de filet a été opéré par les policiers de la 8e sûreté urbaine près la sûreté de wilaya qui ont exploité des renseignements faisant état de tous les mouvements du récidiviste, hautement recherché. La même opération a été sanctionnée par la saisie, en plus de l'arme en question dotée d'un chargeur contenant trois balles, d'une grande arme blanche. Poursuivi pour des chefs d'inculpations liés aux agressions à l'aide d'une arme à feu, port d'arme à feu sans autorisation, port d'arme blanche, les mis en cause seront présentés devant le parquet dés le parachèvement des formalités policières. Dans une autre affaire, qu'ils ont traitée au milieu de la semaine dernière, les policiers de la section en charge de la protection des biens près la Brigade en charge de la lutte contre la grande criminalité de la sûreté de wilaya d'Oran, ont mis hors d'état de nuire un réseau spécialisé dans les vols des téléphones portables à l'aide de motos. Ledit réseau est composé de cinq individus. La même opération a été couronnée par la récupération de 13 téléphones portables ayant été volés. Cette affaire a été enclenchée suite à une déposition faite par une victime ayant fait l'objet d'un larcin commis contre lui au niveau de l'avenue Choupot, quartier situé sur les hauteurs ouest de la ville. Ayant lancé les premiers rounds de l'enquête, les policiers des services techniques qui s'en sont remis aux caméras de télésurveillance et des renseignements qu'ils ont glané en investissant le terrain, ont été concluants dans les démarches qu'ils ont entreprises. Ils ont, en un laps de temps très court, réussi à établir avec exactitude le lien des mis en cause avec l'affaire. Les affirmations du mis en cause et les descriptions détaillées qu'il a fourni aux policiers ont été corroborées par les renseignements collectés par les policiers ayant lancé leur enquête sur le terrain et validées par les images prises par les caméras de télésurveillance. La première offensive a abouti à l'arrestation du mis en cause principal. Poursuivant les auditions, dans le cadre d'une enquête lancée à grande échelle, les policiers ont, en un intervalle de temps, réussi à identifier et à arrêter le reste des suspects. La même opération s'est soldée par, outre la récupération des téléphones volés, la saisie de trois motocycles utilisés dans le cadre des petits vols, des armes blanches employées également dans les agressions, des psychotropes du puissant neuroleptique Prégabaline. Faisant l'objet des poursuites judiciaires liées à la criminalité, les prévenus ont été présentés par-devant le parquet du tribunal d'Oran.