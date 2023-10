A l’occasion de la Journée nationale de la presse, qui coïncide avec le 22 octobre de chaque année, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a adressé un message de félicitations à la famille des médias où il salue en son nom personnel et celui de l’ensemble des membres «toutes les composantes de la famille des médias en Algérie, de la presse écrite, audiovisuelle et électronique». Le président du Conseil de la nation n’a pas manqué d’afficher sa fierté «du parcours honorable que des générations de journalistes ont entrepris, pour l’indépendance et la stabilité de notre pays, et pour leur contribution en toute responsabilité et engagement à l’éthique du travail médiatique». La presse occupe, écrit Salah Goudjil, est au centre du projet de la nouvelle Algérie «forte et prospère, dont les bases ont été posées par le président de la République, Abdelmadjid Tenboune».

Pour le deuxième personnage de l’Etat, «célébrer la Journée nationale de la presse est l’occasion de glorifier les acquis et de souligner les lacunes, et d’intensifier les efforts visant à établir une presse « forte et influente».Cette presse est appelé à incarner pour ce qui la concerne «les principes de la Constitution de 2020 et le système législatif favorable à travers la nouvelle loi sur les médias», rappelle Salah Goudjil, qui ne man que par d’évoquer l’épopée des journalistes algériens qui «ont combattus avec tout le professionnalisme, Croyant à la noblesse du message médiatique qui défend les valeurs humaines et prône les droits de l’homme et la dignité des peuples».

Le président du Conseil de la nation défend dans son message «un journalisme dont l’arme est la crédibilité et dont le but est de diffuser la vérité sans falsification, tromperie ou double standard». Il constatera «les acquis de notre presse nationale, qui n’a pas transigé avec un destin humain, n’a pas cédé au chantage et n’a pas tardé à soutenir la vérité et les causes justes».