La commercialisation du miel et des produits de la ruche est une problématique qui reste encore sans solution définitive malgré les efforts consentis par les services concernés et les professionnels de la filière apicole, eux-mêmes. Se doter d'un circuit ou un réseau local et national de vente de ce produit noble et de très grande qualité est justement le point primordial de la journée qu'organise, aujourd'hui, jeudi le 25 du mois de décembre, la chambre d'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou en partenariat avec plusieurs organismes et associations, outre les différents intervenants dans le domaine de l'apiculture et de l'agriculture en général.

Inscrite sous le thème révélateur «Produire et commercialiser les produits de la ruche», la journée a pour objectif principal de sensibiliser les apiculteurs et les intervenants directs dans la filière sur la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces dans la perspective de se doter d'un circuit commercial local et national permettant de commercialiser le miel local tant au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou qu'au niveau national. À l'évidence, la filière apicole a évolué avec le temps car, aujourd'hui, l'apiculteur a, à sa disposition, une gamme riche en produits pour renforcer la rentabilité de son travail. En effet, outre le miel récolté chaque saison, la filière offre également et met à la disposition du consommateur, des produits variés et divers, tous, provenant de la ruche.

Aussi, la manifestation revêt une grande importance pour les professionnels de la filière qui souffrent justement du manque d'opportunités de vente, tant au niveau local qu'au niveau national. Aujourd'hui, le miel en particulier et les produits de la ruche en général sont vendus mais à des prix qui dissuadent le consommateur. À plus de 4 000 dinars le kilogramme, le miel est devenu imprenable pour la bourse moyenne. Ce n'est pas seulement le miel qui est inaccessible mais également les autres produits de la ruche qui sont hors de prix, ces dernières années, en plus d'être en général inconnus du grand public, faute de vulgarisation. Par ailleurs, au sujet de la commercialisation, il convient de souligner l'impossibilité, du moins pour l'instant, d'accéder aux marchés internationaux pour de nombreuses raisons objectives. C'est d'abord de notoriété publique que notre pays souffre d'un manque, pourtant injustifié au vu des moyens mis par l'État, de laboratoires de certification. Ces institutions scientifiques représentent un préalable pour la commercialisation au niveau international très regardant sur les normes et les standards.