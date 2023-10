Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a rappelé, hier aux organisations syndicales de base, aux fédérations et aux confédérations syndicales de travailleurs et d'employeurs enregistrées, l'obligation de déposer, dans un délai n'excédant pas le 2 novembre prochain, leurs projets de statuts, conformément aux dispositions de la loi relative à l'exercice du droit syndical. Il est à noter que la loi précitée a fixé un délai de mise en conformité n'excédant pas le 2 novembre 2023, relève le ministère qui invite les organisations syndicales qui n'ont pas encore déposé leurs statuts, à «respecter cette procédure légale, y compris les organisations syndicales qui n'ont pas encore tenu leurs congrès nationaux».

Le ministère signale que «la transmission des projets de leurs statuts est une condition nécessaire pour se conformer à la loi n° 23-02 susvisée».

«Une fois que les statuts auront été déposés et auront reçu leur conformité par les services compétents du ministère, ces organisations pourront ensuite les soumettre à leurs congrès conformément à leurs calendriers internes», est-il expliqué dans le communiqué. Enfin, le ministère «s'engage à accompagner les organisations syndicales dans ce processus et à répondre à toute question ou préoccupation qu'elles pourraient avoir».