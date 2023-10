Le ministre de la Santé a affirmé, aujourd'hui, qu'il n'y avait aucune présence de punaise de lit en Algérie. Il a fait cette déclaration en marge de l'ouverture de la Journée VIP de l'exercice « Chemex-Afrique » au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Le ministère de la Santé a également déclaré qu'ils avaient renforcé la surveillance aux postes frontières dans les ports et les aéroports pour sécuriser l'entrée des voyageurs et éviter ainsi la propagation de ces punaises de lit. Pour rappel, la France connaît actuellement une propagation importante de punaises de lit dans les lieux publics et privés, ce qui suscite une grande inquiétude parmi les citoyens.