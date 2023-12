Un groupe de députés planche sur la situation des entreprises publiques en difficulté dans le cadre d'une mission d'information parlementaire. Dans cette perspective, une délégation de la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification à l'Assemblée populaire nationale (APN) a sillonné trois wilayas de l'est du pays, à savoir Tébessa, Oum El Bouaghi et Batna. Cette mission lancée le 16 du mois en cours a été clôturée avant-hier.

Notons qu'un rapport complet de la commission sera présenté au président du Parlement, qui le transmettra à son tour aux autorités concernées. Ce programme de visites tracé dans le cadre de cette mission, permettra de s'enquérir des préoccupations des opérateurs économiques et d'identifier les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment les entraves bureaucratiques et financières.

En dernière étape, la délégation s'est rendue dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, où elle a constaté la situation «lamentable» de certaines entreprises publiques nationales, y compris celles qui avaient été fermées, suite à leur faillite, tandis que certaines autres tentaient toujours de résister malgré le manque de moyens et de ressources. C'est le cas du Cabam: entreprise spécialisée dans la fabrication de cabines sahariennes préfabriquées en bois, dont le premier responsable n' a pas manqué de réclamer un soutien financier à même de remettre à neuf ses équipements pour que son unité puisse répondre aux commandes de ses clients dans les meilleures normes de qualité et de sécurité requises dans ce domaine.

La délégation s'est déplacée également au niveau du siège du groupe Imgsa, spécialisé dans la fabrication des gants médico-chirurgicaux et des antibiotiques à usage hospitalier, groupe privé, implanté à Aïn M'lila, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi. Cette usine qui est dotée de technologies très avancées, se heurte, cependant, à certaines difficultés dont des entraves bureaucratiques, telles que les atermoiements de l'Agence nationale des médicament dans l'enregistrement de ces produits. La délégation s'est enquise de la situation d'autres unités à l'image de Baticim, société de construction de structures métalliques industrialisées, sise à Oum El Bouaghi et l'usine de liège et du bois, Snlb située à F'kirina. L'état des lieux de ces unités en faillite est qualifié de catastrophique eu égard à la détérioration des installations, des équipements et du matériel qui avaient coûté beaucoup d'argent à ces entreprises.

Au deuxième jour, la délégation s'est rendue dans la wilaya de Batna, où elle a évalué la situation de l'usine des boissons et conserves Ngaous, une entité confisquée à son ex-propriétaire Ahmed Mazouz incarcéré pour corruption. Suite à quoi les autorités ont décidé de nationaliser ou d'intégrer ces entreprises ayant appartenu aux oligarques dans le secteur public, en transférant la propriété des manufactures en question. La récupération de ces entreprises privées s'est faite par le rachat par l'État des actifs de ces entreprises au Trésor public qui en était le détenteur, suite à la condamnation définitive de leurs ex-propriétaires. Cette unité, d'après son directeur, connaît divers problèmes de nature juridique liés aux procédures de transfert de propriété dans le cadre de transfert d'actifs, aux dettes impayées et à la difficulté à acquérir les matières premières de l'étranger, ainsi qu'à d'autres obstacles. «Cela a impacté négativement cette entreprise, qui a perdu beaucoup de clients et par conséquent, n'est pas en mesure de retrouver son statut antérieur de l'une des principales usines de jus naturel au niveau national», déplore-t-on. Par la suite, la délégation a visité l'usine de tissu et de fabrication de fil textile à Barika, qui avait connu un net recul dans son rendement depuis des années, en raison de problèmes de financement et d'importation de la matière première. Le directeur de l'usine a demandé un soutien financier pour permettre à cette usine d'importer ses besoins en matières premières afin de répondre aux commandes de ses clients. La dernière étape dans le programme de visite de cette mission était l'usine d'assemblage automobile KIA, en situation de liquidation judiciaire. Par ailleurs, la wilaya de Tébessa a été la première halte de ladite mission.