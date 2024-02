Réunis récemment par son chef, le bureau exécutif du MSP a abordé les questions politiques, économiques et sociales du pays et la situation internationale en général dpnt, la question palestinienne en particulier.

Les cadres du parti se sont attelés à disséquer la question économique du pays en dressant un bilan « peu satisfaisant » selon eux. Dans ce sens, le MSP s’est livré à une analyse remettant en cause la gestion en cours dans plusieurs secteurs industriels et économiques en général.À ce propos, le bureau exécutif a qualifié la situation économique actuelle du pays de « figée et qui n’encourage pas la relance économique tant souhaitée et attendue », atteste le communiqué qui a sanctionné la réunion du bureau exécutif. La réunion en question a donné beaucoup d’importance et d’intérêt au volet économique et ses retombées et répercussions sociales. Dans ce registre, le MSP a appelé à « rompre avec la mentalité de la rente qui caractérise l’économie nationale et de mettre un terme à la gestion bureaucratique qu ia freiné le développement économique du pays », lit-on dans le communiqué. Pour le MSP, les signes de la dégradation économique du pays s’expriment à travers la hausse effarante de l’inflation et l’érosion du pouvoir d’achat et la flambée vertigineuse des prix des produits alimentaires de première nécessité.

Ces causes ont été soulevéés lors de la dernière réunion du bureau exécutif qui a souligné que « la situation économique nécessite une intervention en urgence afin de parer aux dangers », a rappelé le MSP.

Le volet politique de la réunion du bureau exécutif s’est intéressé à la question de l’ouverture du champ politique et médiatique. Cette demande qui est adressée au pouvoir en place, a été rappelée dans chaque réunion ordinaire du bureau exécutif. Cette revendication est vue comme nécessaire, voire stratégique pour le MSP afin d’,ssurer selon lui, la transition politique et l’alternance au pouvoir loin des situations de friction et d’impasse qui pourrent plonger le pays dans une crise politique globale.

Dans ce sens, le bureau exécutif a appelé les autorités politiques du pays à « assurer les conditions d’une pratique politique équitable où tout sera déterminé par la compétence et la concurrence loyale », lit-on dans le communiqué.

Le MSP a fait allusion aux rendez-vous électoraux précédents où selon lui, les choses n’ont pas évolué selon les normes standards de la pratique politique, c’est-à-dire le respect des libertés individuelles et collectives et l’ouverture de l’espace politique et médiatique sur l’ensemble des protagonistes politiques. La réunion du bureau exécutif s’est penchée aussi sur la crise qui frappe de plein fouet le Sahel et l’Afrique en général. À ce propos, le MSP a appelé les autorités du pays a « apporter plus d’efforts et de contributions afin d’absorber les conflits et les crises qui s’expriment d’une manière violente dans les pays du Sahel », et d’ajouter « l’Algérie doit user de tous les moyens diplomatiques pour mettre un termeLES aux manipulations de certains Etats proxies dont le rôle se limite à faire enclencher les crises régionales et cibler l’unité et la souveraineté des pays », mentionne-t-on.

La question palestinienne a été abordée lors de la dernière réunion du bureau exécutif. De ce oint de vue, le MSP a salué le rôle et la position de l’Algérie par rapport à la cause palestinienne et les mesures concrètes prises afin d’apporter une aide au peuple palestinien face à la machine barbare de l’entité sioniste et le génocide qu’elle mène contre les populations civiles désarmées à Ghaza.

Le MSP appelle à plus d’interventions diplomatiques de l’Algérie y compris au niveau de l’instance onusienne pour disqualifier l’entité sioniste et ses alliés au niveau international et régional.