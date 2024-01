Le MSP appelle à «construire un consensus national autour de la stratégie de riposte aux graves menaces qui guettent l' Algérie tout au long de ses frontières sud, est et ouest». Il s'agit, d'après la déclaration finale sanctionnant la deuxième session ordinaire du conseil consultatif du parti, «d'encourager tous les efforts reposant sur le dialogue et le partenariat et visant à renforcer la stabilité nationale et de saisir toutes les opportunités de développement disponibles». Dans le même sillage, il a appelé le pouvoir à saisir l'occasion de la prochaine élection présidentielle pour «libérer l'action partisane et l'action associative des contraintes bureaucratiques (...) à même de renforcer le front intérieur et l'orientation démocratique du pays». Tout en saluant «les efforts consentis par le bureau exécutif national, les bureaux de wilayas, les bureaux communaux et les militants pour mettre en oeuvre les programmes et les plans du mouvement validés par le conseil consultatif national», le parti appelle «à persister sur cette voie afin d'accomplir la mission et la vision stratégique du parti». Le majlis échoura a également rendu hommage à son groupe parlementaire, en saluant ses efforts pour «la défense des préoccupations pressantes des citoyens et le contrôle des textes de lois et l'action du gouvernement». Le parti a également souligné l'impérieuse nécessité «de protéger les droits et libertés individuelles et collectives, de promulguer des textes d'application afférents garantissant leur non-restriction, tels qu'ils sont consacrés par la Constitution et insister sur leur inviolabilité et ‘interdiction d'en faire un sage arbitraire». Il a aussi préconisé «l'accélération de la promulgation des statuts de plusieurs corps de métiers afin d' assurer la stabilité dans le secteur dont ils relèvent». Le même document appelle le gouvernement à intervenir «pour remédier rapidement aux perturbations d'approvisionnement du marché et à l'érosion du pouvoir d'achat induit par l'inflation galopante, surtout durant le mois de Ramadhan qui s'approche à grands pas...».

Sur le plan international, la formation islamiste appelle les autorités politiques «à continuer de soutenir la résistance palestinienne, à entreprendre des initiatives contribuant à la constitution d'une coalition internationale pour arrêter l'agression sioniste contre les Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie et à soutenir les efforts internationaux pour criminaliser l'entité sioniste, à leur tête l'Initiative sud-africaine». La parti de Abdelaali Hassani salue par ailleurs l' initiative de l' Algérie, au nom du groupe des pays arabes, de convoquer une réunion du Conseil de sécurité sur le risque de déportation qu'encourt la population de Ghaza».

Enfin, le parti a loué «la résistance légendaire du peuple palestinien face à la machine génocidaire et aux bombardements quotidiens...».