À quand l’exploitation efficace des déchets dont la valeur croissante se chiffre à plusieurs centaine de milliards de DA? La valeur de nos restes a, en effet, dépassé la barre des 200 milliards de DA. Économiquement parlant, la valeur de ce gisement de matières premières qui, auparavant, était considéré comme des ordures dont il faudrait se débarrasser, est de l’ordre de 207 milliards de DA. Hélas, nous enfuyions environs 90% de cette valeur, étant donné que le taux de recyclage des déchets ménagers n’a pas dépassé les 10% sur l’ensemble collecté, selon la dernière étude réalisée par l’Agence nationale des déchets. Comment peut-on tirer profit de ce gisement et surtout comment pouvons- nous aller plus vite vers un modèle qui permettra au pays de respecter son engagement de réduire à 7 % ses émissions de gaz à effet de serre, à l’horizon 2030 ?

La gestion des déchets en Algérie est intimement liée au dossier du réchauffement climatique et de ses répercussion négatives sur le citoyen algérien, l’économie et l’environnement du pays. Cette situation pourrait encore s’aggraver dans le futur si des décisions ne sont pas prises, cela étant donné que nous produisons davantage de déchets. La valeur marchande des matières valorisables au niveau national s’élevait, en 2020, à 92 milliards de DA. Les chiffres montrent d’un côté l’importance de l’économie verte et ses capacités en Algérie. Cependant, on ne peut plus continuer dans cette trajectoire, d’un autre coté. L’enfouissement coûte très cher et les tranchées utilisées à cette fin se remplissent rapidement.

Deux CET ont été totalement fermés. Nous étions à 101 CET en 2020 ; nous en sommes aujourd’hui, à 99. Dès lors, la question suivante mérite d’être posée : comment remédier à cette situation ? Le tri en amont et l’investissement dans le domaine de la collecte et du recyclage des déchets s’impose. Cela ne peut se faire aussi sans que l’on puisse avoir une réponse à la question suivante : «Qui fait quoi?».

La gestion du dossier de la transformation et de la récupération passe de l’avis des spécialistes, par la collecte des données réelles du terrain. Et c’est justement le cheval de bataille de l’AND, qui s’est fraîchement dotée de sa base de données. Dans le cadre de sa lutte entreprise pour la réduction du volume des déchets, l’agence a pensé à ajouter un autre « ingrédient » essentiel : notre jeune matière grise.

Pas plus tard que mardi dernier, l’AND a procédé à la signature d’une convention de partenariat, avec l’université des sciences et techniques Houari Boumediène de Bab Ezzouar, l’Usthb l’Objectif : jeter une passerelle université-monde économique. L’AND se chargera de la mission de l’encouragement des étudiants porteurs de projets innovants, et la mise à la disposition de ces derniers des données collectées, pour leur permettre de se positionner dans le vaste marché qu’offre le domaine de la récupération et du recyclage. Dans ce sillage, il y a lieu de noter que la valeur de nos déchets plastiques est de l’ordre de

100 milliards de DA, selon une cadre supérieur de l’agence. Selon une autre, la filière du compostage est également pourvoyeuse de richesse et d’emplois. Amel Asma, directrice de développement de l’économie verte, à l’AND, dira que « le développement de cette filière permettra de propulser le secteur de l’agriculture, d’autant plus qu’il existe une option pour l’exportation, et que les fruits et légumes bio sont très demandés à l’échelle internationale ». « Donc, je dirai : développons cette filière et exportons bio », a-t-elle suggéré. De retour à la base de données en question, cette dernière représente un outil indispensable pour les opérateurs économiques. L’AND s’occupe également de la délivrance des certificats d’enregistrement pour les opérateurs économiques qui activent dans le recyclage et la récupération des déchets. Une démarche par laquelle l’agence vise à canaliser le maximum de personnes qui activent dans l’informel, en particulier les collecteurs de déchets.