Un safari en plein Alger. Cela peut paraître fou, une utopie même. Ce rêve pourrait pourtant devenir une réalité. Samedi dernier, Abdenour Rabehi, le wali d'Alger, a annoncé un projet de réhabilitation extraordinaire qui a laissé les Algériens émerveillés dans les 58 wilayas du pays. Le parc d'attractions et de divertissement de Ben Akoun, à l'abandon depuis des années, est en train de connaître une transformation remarquable. Les travaux de rénovation ont déjà commencé, suscitant l'enthousiasme des citoyens. Cependant, ce projet ne se limite pas à une simple rénovation; il s'agit d'un projet grandiose et unique en son genre qui prend forme sous nos yeux. Oubliez le concept «Disney land made in bladi», les autorités voient encore plus grand! Le parc de Ben Akoun se transformera en un parc «Safari» à part entière. Imaginez-vous vous promenant au milieu d'animaux sauvages, dans les 300 hectares de cet établissement. C'est un rêve qui se réalisera bientôt, tant pour les jeunes que pour les moins jeunes.

Le wali a souligné que d'immenses espaces sont en cours d'aménagement pour permettre aux animaux de se déplacer librement. Pour les visiteurs, un parcours sécurisé sera mis en place, mais à la différence des safaris en 4x4 que l'on trouve dans certains pays, des tunnels en verre offriront une proximité inégalée avec les animaux. Des bassins d'eau seront également aménagés pour accueillir des animaux aquatiques. Mais ce n'est pas tout. Les plans comprennent également une voie ferrée et des lacs artificiels, ainsi qu'une extension du parking pour accueillir plus de 5000 voitures ainsi que la clôture du parc. Les amateurs de loisirs ne seront pas en reste, car les vieux manèges rouillés seront remplacés par de nouveaux jeux modernes adaptés à tous les goûts et à tous les âges. De plus, l'accrobranche fera son entrée en Algérie pour la première fois, offrant aux visiteurs un parcours stimulant. Des jeux de saut à la corde et d'escalade ajouteront une touche nostalgique à cet endroit qui a marqué notre enfance. Cette annonce est source de joie pour de nombreuses raisons. Le parc de Ben Akoun, ce joyau de la capitale, était à l'abandon depuis des années, alors que le pays manquait cruellement d'espaces de loisirs. Il avait perdu de sa splendeur en devenant un lieu de débauche au milieu de montagnes de ferraille et d'animaux dans un état déplorable. Triste! Face à cette situation, les citoyens avaient lancé des appels de détresse sur les réseaux sociaux pour sauver ce lieu emblématique de la capitale. Les autorités semblent avoir entendu cet «SOS». Dans une surprise générale, Abdenour Rabehi a dévoilé le futur visage de ce qui deviendra, certainement, l'endroit préféré des citoyens. L'annonce de la transformation du parc de Ben Akoun en un paradis animalier et de loisirs, a ainsi suscité une excitation indescriptible chez les Algériens. Mais ce n'est que le début d'une ère nouvelle pour les loisirs dans la région. À quelques kilomètres du parc de «Benak», un autre projet commence à fleurir: «Dounia Parc». Ce projet ambitieux avait été entaché par plusieurs scandales au cours de la dernière décennie, retardant sa concrétisation. Ce qui aurait dû être une diversité de loisirs s'était transformé en un simple espace vert sans âme ni saveur. Cependant, le wali a annoncé une nouvelle «vie» pour ce parc, avec la création d'un lac artificiel, une première étape vers une transformation plus complète.

Le wali a expliqué que ce lac artificiel a déjà été réalisé au nord du parc, où les travaux sont en cours. Un autre lac du même genre verra aussi le jour prochainement. Il a précisé que le projet inclut des pistes sportives, des pistes cyclables, une passerelle reliant le côté nord au côté sud du parc, ainsi que l'aménagement et le boisement des espaces verts. C'est une promesse excitante qui offrira une alternative supplémentaire aux Algériens en quête de loisirs, comblant ainsi le vide qui persistait dans ce domaine. Ces projets sont plus qu'une simple source de divertissement local. S'ils voient le jour, ils représenteront une avancée majeure, permettant aux citoyens de respirer et offrant des opportunités touristiques futures. Cependant, l'histoire montre que des projets ambitieux peuvent souvent sombrer dans l'oubli après avoir coûté des milliards de dinars. Pour éviter ce scénario, le wali a souligné la nécessité de renforcer le chantier en main-d'oeuvre par les institutions responsables des travaux et d'accélérer le rythme de travail tout au long de la semaine. De plus, il est prévu d'équiper les parcs de Ben Aknoun et «Dounia Parc» de tous les équipements nécessaires et de terminer la plantation d'arbres et de plantes esthétiques. L'utilisation d'eau recyclée pour l'irrigation de ces espaces sera également mise en place. Ces projets ambitieux façonnent le nouveau visage d'El Bahdja, une capitale moderne et animée qui offre à ses citoyens et aux futurs visiteurs des espaces de loisirs de qualité. L'espoir règne alors que ces projets prennent forme, apportant une bouffée d'air frais à Alger et à toute l'Algérie.

Le rêve est donc permis...