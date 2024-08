Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a utilisé des termes forts pour dénoncer le soutien de la France au prétendu «plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental». En employant des mots tels que «puissances coloniales, anciennes et nouvelles, qui savent se reconnaître, se comprendre et se tendre des mains secourables», le ministère ne laisse aucun doute sur les enjeux cruciaux de ce qu'il qualifie de «dérapage». Il ne s'agit pas simplement d'un soutien diplomatique; nous sommes témoins d'une collusion manifeste entre anciennes puissances coloniales pour priver le peuple sahraoui de sa liberté.

Les Etats-Unis, sous l'administration Trump, et l'Espagne ont également soutenu ce «plan», mettant en évidence un réseau de liens étroits entre ces pays et l'entité sioniste. Rappelons-nous que Trump avait clairement affiché sa position par un simple tweet en échange de la signature, par le Maroc, des accords d'Abraham. Ces accords de normalisation avec l'entitée sioniste ont ouvert la voie au soutien américain à ce plan d'autonomie marocain, qui n'est rien de moins qu'une continuation de la colonisation. La France, en soutenant ce plan, se met en porte-à-faux avec de nombreuses résolutions de l'ONU sur la question de la décolonisation. Cette nation, qui se vante d'être le «pays des droits de l'homme», approuve un colonisateur dans sa violation des droits et de la liberté d'un peuple entier. En prenant cette position, elle se place en opposition frontale avec les principes mêmes qu'elle prétend défendre sur la scène internationale. Elle se trouve encore une fois du côté obscur de l'Histoire, soutenant une entreprise coloniale moderne, au mépris des résolutions des Nations unies. Et cela se passe en pleine «trêve olympique», avec des JO hébergés par Paris, qui prétend être le porte-voix des valeurs olympiques. Priver la dernière colonie d'Afrique de son indépendance en fait-il partie? Car peu importe les termes utilisés pour justifier ce plan, il reste un projet de colonisation.

Le Sahara occidental est le seul territoire parmi les 17 non autonomes à bénéficier d'une large reconnaissance internationale. Depuis sa création, 84 États ont reconnu la République arabe sahraouie démocratique (Rasd). De plus, c'est un pays fondateur de l'Union africaine (UA). La question de son statut en tant que dernière colonie d'Afrique a été tranchée par les pays africains eux-mêmes, qui l'ont reconnu comme un État membre de l'UA. Pourquoi alors ces puissances occidentales s'immiscent-elles dans cette question? Est-ce une nostalgie de la Françafrique ou une volonté persistante de se considérer comme les «protecteurs» du continent africain? Quoi qu'il en soit, cette décision de la France, qui viole les résolutions de l'ONU et les droits des peuples à l'autodétermination, cache un «calcul politique douteux, moralement contestable», comme le souligne le ministère des Affaires étrangères algérien. Que cherche à accomplir Macron avec ce revirement? Pourquoi maintenant? Cette légitimation d'un acte de colonisation au XXIe siècle est une sortie de route inquiétante. La collusion des puissances occidentales au service de l'entité sioniste est évidente. En soutenant la colonisation du Sahara occidental, elles justifient indirectement les crimes contre l'humanité perpétrés contre le peuple palestinien et la colonisation des terres palestiniennes. Les déclarations du roi marocain, qualifiant la résistance palestinienne de «terroriste», ne font que renforcer cette perception.

L'histoire nous enseigne que les alliances coloniales ont toujours eu des conséquences désastreuses pour les peuples concernés. De la Conférence de Berlin en 1884, qui a marqué le début du partage de l'Afrique entre les puissances coloniales européennes, à la situation actuelle au Sahara occidental, les similitudes sont frappantes. Les anciennes puissances coloniales se retrouvent, aujourd'hui, dans une position similaire, cherchant à imposer leur volonté sur des territoires et des peuples qui aspirent à leur indépendance. Cette alliance diabolique n'augure rien de bon pour la souveraineté des peuples et le droit à l'autodétermination. Sommes -nous en train d'assister à la naissance de pratiques coloniales sous une nouvelle forme? En légitimant les prétentions marocaines sur le Sahara occidental, la France et ses alliés envoient un message dangereux: la loi du plus fort prévaut sur les principes de justice et de droit international. Inquiétant!