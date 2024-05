Usant des prérogatives, le chef de l’exécutif de la wilaya d’Annaba, a suspendu par arrêté, le président de l’Assemblée communale populaire du chef-lieu de la wilaya. La décision est motivée par, outre les mesures judiciaires, dont fait l’objet Youcef Chouchane, P/APC de la commune d’Annaba, qui ne lui permettent pas de poursuivre l’exercice de son mandat ; la situation de blocage de cette assemblée en raison de l’opposition, dont fait l’édile au sein de l’APC. Youcef. Chouchane est fortement contesté par les élus frondeurs. Ces derniers lui ont manifesté une farouche opposition, provoquant ainsi un blocage de l’APC. Près de deux tiers de l’Assemblée, soit 23 élus sur les 43 que compte la municipalité, avaient émis un refus catégorique de participer aux travaux du conseil municipal en rejetant l’ordre du jour programmé pour la troisième session. Les élus contestataires ont, à la majorité, affiché leur volonté de lâcher le P/APC, en boycottant l’Assemblée et les travaux de cette session pour la troisième fois consécutive. Le bras de fer entre le P/APC et les élus frondeurs a atteint le point de non -retour, puisque les opposants ont exigé le départ du maire et l’ouverture d’une enquête pour «mauvaise gestion». Les élus contestataires ont mis en avant, entre autres, l’échec de la politique de développement de la commune d’Annaba, la dégradation de son environnement et d’autres agissements. De son côté, le P/APC a affirmé son intention de ne pas démissionner de son poste. Résultat : un blocage de l’Assemblée après l’échec du processus de la réconciliation par la majorité des élus. La conséquence est lourde puisque les programmes de développement de la commune et les intérêts des administrés étaient restés en stand-by. Une situation qui a nécessité l’intervention du premier responsable de la wilaya. Ce dernier a ainsi décidé de suspendre le maire.