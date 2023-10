L'offre Internet, en termes d'accès et de débit, évolue à un rythme exponentiel en Algérie, a soutenu le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi- Triki, qui a rappelé, à coups de chiffres, les exploits de son secteur. Invité au Forum du quotidien national d'information El Moudjahid, il a indiqué que 75% des Algériens ont un accès permanent à Internet. Selon Bibi-Triki, l'épisode Covid-19 aura fait office de véritable traitement de choc pour les Télécommunications dans notre pays. La pandémie a en effet imposé le télétravail et donc le recours massif à Internet. A-t-il rappelé, en ajoutant qu'à force de persévérance, l'Algérie a pu mettre en place une infrastructure qui lui a permis de disposer d'une bande passante d'interconnexion mondiale, avec à la clé une fulgurante montée en puissance de la fréquence de débit qui est passée de 1,5 Terabit/Seconde à 7,8 Tb/S. «Notre priorité est d'assurer la continuité de service en matière d'offre d'Internet, tout en veillant à renforcer la résilience du réseau Internet national», a poursuivi Bibi- Triki qui a annoncé que 2/3 (66%) des foyers algériens bénéficieront de l'Internet fixe à l'horizon 2024, avec un débit qui ira crescendo. Le nombre de familles abonnées à Internet passera ainsi de 5,3 millions à 6 millions. A poursuivi Bibi Triki. La couverture réseau n'exclura aucune région du pays, fut-elle faible en densité, a fait savoir le même responsable, en soulignant: «Nous travaillons sur plusieurs fronts afin de rendre l'Internet disponible et abordable pour tous les citoyens, où qu'ils soient.» Dans son exposé, Bibi-Triki a brossé un tableau très positif du paiement électronique en Algérie, où, le nombre de porteurs de carte Edahabia a été multiplié par deux entre 2020 et 2023. Ils seront 15 millions de citoyens à disposer de cette carte en 2024. Les données communiquées par le ministre à ce propos sont exclusifs à la carte Edahabia et ne prennent pas en compte les cartes bancaires (CIB) ce qui traduit une tendance manifeste des Algériens à bouder le cash. Les opérations effectuées via la carte monétique d'Algérie poste Edahabia sont passées de 5 millions en 2020 à 50 millions d'opérations en 2023 et il est attendu que le nombre de ces opérations atteigne les 60 millions vers la fin de l'année en cours. En 2023, le nombre de GAB en service d'Algérie poste a atteint 1 985 contre 1 400 en 2020 pour atteindre les 3 400 en 2024, avec en sus l'interopérabilité PTT et banques. «Ceci permettra à tout citoyen de se rendre au GAB le plus proche pour retirer de l'argent», a commenté Bibi- Triki, alors qu'il développait les principaux indicateurs de développement d'Algérie poste. Ces remarquables scores auront été rendus possibles grâce à la stratégie adoptée par le ministère de la Poste et des Télécommunications, a signifié Bibi-Triki qui a évoqué à ce propos l'augmentation du nombre des porteurs de la carte Edahabia, mais également la généralisation de guichets automatiques et l'amélioration de la liquidité au niveau de ces derniers. Ce qui a concouru à soulager la pression sur les bureaux de poste. Le nombre global de retraits via les GAB a pratiquement doublé, passant de 13 millions d'opérations à plus de 20 millions d'opérations par mois, ce qui représente un taux de 58% du nombre global de retraits effectués, alors que ce pourcentage n'était que 27% en 2021, a étayé Bibi-Triki. Ces chiffres attestent manifestement de la progression réalisée dans le paiement électronique. Une évolution qui traduit des changements dans les habitudes des Algériens. Ces derniers tendent à se familiariser de plus en plus avec les nouveaux modes de transactions. Et si le blocage psychologique semble être dépassé dans ce registre, il reste encore des pas à franchir pour que la culture des opérations électroniques gagne encore plus d'espace. Ce qui ne ferait que du bien à l'économie nationale et rendra moins «tendu» le rapport du citoyen avec l'administration.