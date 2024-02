Le cancer épuise physiquement, psychologiquement ceux qui en sont atteints. Une maladie qui donne en plus du fil à retordre aux professionnels de la santé qui insistent sur l’intervention et l’implication des pouvoirs publics pour rendre sa prise en charge plus efficace. C’est désormais chose faite. L’instruction est venue du plus haut sommet de l’État. Le président de la République a, en effet, procédé, le 4 février, à l’installation des membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, créée en vertu d’un décret présidentiel, en plus d’un autre décret fixant sa composante constituée de six membres, et a donné des instructions concernant la prévention et la lutte contre le cancer en vue d’une meilleure prise en charge des patients. Une mission qui ne sera pas de tout repos. La lutte contre le cancer est pavée encore d’écueils, a fait remarquer, hier, le président de l’Ordre national des médecins praticiens, Mohamed Bekkat Berkani, qui s’exprimait sur les ondes de la chaîne 3. Deux conditions sont nécessaires pour rendre efficace la lutte contre ce type de maladie. Quelles sont-elles ? Il faut arriver à une complémentarité des différents intervenants : le ministère de la Santé (rôle de diagnostic, de traitement et de prescription), le ministère de la Sécurité sociale (support financier et restitution des prestations) et le ministère connexe de l’Industrie pharmaceutique (fourniture des médicaments et des traitements), pour essayer d’avoir une continuité des soins au bénéfice des malades, en premier lieu, a-t-il indiqué, tout en soulignant que ce n’est pas au malade de partir à la recherche de son médicament et une solution à son problème pathologique. « C’est la responsabilité de l’État », a noté le Dr Berkani. Il faut rappeler qu’à ce propos en plus de l’impératif d’une prise en charge des cancéreux assurés sociaux, le chef de l’État a enjoint au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, d’assurer une prise en charge entière et immédiate des cancéreux ne bénéficiant pas d’une assurance sociale, sans qu’ils aient à accomplir de mesures administratives au préalable. Abdelmadjid Tebboune a également ordonné de prendre en charge les malades dès leur arrivée aux cliniques, avec prise de toutes les mesures thérapeutiques par divers moyens et d’assurer la disponibilité des équipements médicaux, comme les réactifs de laboratoire et les médicaments, pour pallier toutes les procédures bureaucratiques, avec comme objectif d’alléger la charge qui pèse sur les familles des patients. Le président de l’Ordre national des médecins praticiens, Mohamed Bekkat Berkani, a dans un autre registre pointé du doigt le barème de remboursement des prestations et des actes de santé. À titre d’exemple, il citera le remboursement de la prestation d’un médecin généraliste, encore fixé à 100 DA, « C’est totalement ridicule, d’ailleurs, le malade ne se rend même pas compte », fera remarquer l’invité de la rédaction de la chaîne 3. « Il est temps de revoir le système de remboursement, d’abord parce que les intervenants de santé se sont multipliés, en particulier les cliniques et cabinets privés, et ensuite et surtout les « barèmes de remboursement pratiqués qui actuellement sont totalement dépassés », notera Mohamed Bekkat Berkani. Y a-t-il eu des initiatives en ce sens par le passé ? « Il y a eu des tentatives de conventionnement, mais elles ont vite échouées, car elles ne sont pas à la hauteur du marché », fera constater l’ex- membre de la Commission nationale de veille et de suivi de la pandémie de Covid-19. Que recommande-t-il pour y pallier ? La sécurité sociale avec ses partenaires : le ministère de la Santé et les organisations syndicales des médecins, en particulier les privées, doivent trouver un modus vivendi pour que le malade ne soit pas le dindon de la farce dans cette affaire », suggère-t-il. Les dépenses des ménages ne doivent pas être exagérément importantes, car il ne faut pas oublier que la médecine est gratuite et le malade doit être soigné par l’État algérien », soulignera l’invité de la chaîne 3.