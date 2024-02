Le dispositif gouvernemental destiné à gérer au mieux le mois du Ramadhan est prêt, disent les responsables des ministères du Commerce, de l'Agriculture et de l'Industrie. Les importations de viandes rouges et blanches, dont le tonnage global devrait approcher les 100 mille tonnes, le stockage des produits agricoles abondamment consommés par les Algériens durant le mois sacré (pomme de terre, oignon, ail) se chiffre en dizaines de milliers de tonnes. Les produits de l'agro-industrie, à l'image de l'huile et de la tomate concentrée sont plus que disponibles. Les opérateurs nationaux ont doublé, voire triplé leur production. Le lait en sachet qui bénéficie d'un plan de distribution spécial, sera lui aussi renforcé. De même que la farine et la semoule, les pâtes alimentaires, les boissons gazeuses, le café, le thé... Bref, rien n'est laissé au hasard. Les pouvoirs publics prennent la situation très au sérieux et ont identifié quelque 14 produits, dont les prix et la disponibilité sur l'ensemble du territoire national, seront surveillés comme le lait sur le feu. La posture de sentinelle de l'État face au marché et aux spéculateurs est véritablement inédite dans les annales du mois sacré. La volonté de ne rien laisser dépasser durant le mois de Ramadhan est clairement assumée par les responsables des trois secteurs. Il se dégage une nette impression de mobilisation générale, appuyée par une approche rationnelle de la situation qui prévaut dans le pays. Même les marchés de proximité ont bénéficié d'une approche quasi scientifique. Les échos qui nous viennent du ministère du Commerce font ressortir que les leçons des derniers Ramadhan ont été retenues. Les commerçants seront bien plus nombreux, avec obligation d'achalander leurs étals. Les images d'espaces déserts avec des échoppes presque dégarnies ne seront, dit-on, pas tolérées. Quelque 8 000 agents seront missionnés pour s'assurer de pratiques commerciales saines, ainsi que du respect de l'hygiène et des prix des produits de large consommation. On pourrait penser que ce dispositif, comme les précédents prendra l'eau aux premiers jours du mois sacré, mais les éléments dont dispose L'Expression amènent à croire que pour cette année précisément, la démarche est bien plus sérieuse. Le marché qui montre déjà des signes de stabilité au niveau de l'approvisionnement et des prix sera «submergé» de produits, ce qui écartera toute velléité spéculative. Il reste néanmoins que cette pratique n'a pas pour seul objectif l'enrichissement rapide. Des réseaux spécialisés en usent pour provoquer un climat délétère au sein de la société, propice à des tentatives de déstabilisation. En cela, la vigilance des services de sécurité demeure de rigueur et l'on a déjà enregistré des opérations de saisies de marchandise destinées à la spéculation.

À ce double niveau d'intervention des pouvoirs publics, il y a lieu d'ajouter l'insistance particulièrement appuyée du président de la République de ne laisser aucun Algérien sans son repas chaud, tout au long de l'année et, à plus forte raison, durant le Ramadhan, période de solidarité par excellence. L'homme qui s'est enquis des repas servis aux enfants dans les cantines scolaires ne peut qu'être d'une sensibilité évidente pour ce qui concerne le bien-être de toute la société durant ce mois de piété et de solidarité certes, mais également de surconsommation. Le souci premier du chef de l'État est de sauvegarder le supplément de pouvoir d'achat acquis par les ménages à la suite d'une série de hausses des salaires et des pensions de retraite. Cela sans oublier, bien entendu, l'institution de l'allocation chômage qui a eu un effet stabilisateur sur quelque 2 millions de jeunes hommes et femmes, amenant ainsi une sérénité au sein de la société. Cette nette progression du pouvoir d'achat, avec une politique éclairée et bien comprise par les Algériens pour ce qui concerne l'accession au logement, a donné des perspectives de paix sociale on ne peut plus solide. Ce qui permet présentement le déploiement des pouvoirs publics au niveau socio-économique.

Toutes ces victoires, tant sociales qu'économiques, n'auront de sens qu'en cas de convergence sur la qualité de vie des Algériens. Au mois de Ramadhan, cette même qualité de vie prend une importance considérable. Aussi, faut-il, cette année, briser le cercle inflationniste du mois sacré. Le président Tebboune s'y est engagé. Et le déploiement de ces dernières semaines démontre un grande maîtrise de la situation acquise en se basant sur les échecs précédents. Il n'est pas dit pour autant que tout sera rose pour le prochain Ramadhan, mais l'on peut d'ores et déjà souligner un réel intérêt de l'État pour éviter aux Algériens d'en sortir éreintés et «plumés».