Les relations algéro-russes ont atteint un stade très qualitatif sur le plan diplomatique. Cette évolution notable dans les rapports entre les deux pays s'est manifestée à travers la première session des consultations politiques algéro-russes.

Cette première session entérine le processus qui a été lancé depuis 2001 et approfondi en novembre 2023, à savoir le processus en rapport avec la Déclaration de partenariat stratégique approfondi suivi de plusieurs conventions et mémorandums d'entente lors de la dernière visite du président Tebboune à Moscou.

La rencontre s'est déroulée sous «la coprésidence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramane et de son homologue, Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, a précisé un communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères.

Ledit communiqué souligné que «cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'activation des dispositions de la Déclaration du partenariat stratégique approfondi signé à Moscou, à l'occasion de la visite d'Etat qu'avait effectuée le président Tebboune, en juin dernier en Russie». Et d'ajouter que «cette session permettra d'examiner les voies et moyens de renforcer et de promouvoir la coopération bilatérale dans différents domaines, et de procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun».

La dernière visite de président Abdelmadjid Tebboune à Moscou avait constitué une étape cruciale et décisive dans l'évolution des relations algéro-russes sur le plan diplomatique. Cette visite avait permis aux deux pays, l'Algérie et la Russie de signer un accord de partenariat stratégique approfondi qui englobe tous les domaines de la coopération entre les deux pays.

D'ailleurs, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a souligné à propos de cette visite que «tous les présents saisissent bien le sens de venir à Moscou pour nous rejoindre à ce forum. Je cite Son Excellence le président algérien, un leader qui respecte les intérêts de son pays, l'Algérie, avec laquelle nous entretenons des relations amicales de longue date», a indiqué le président Poutine lors de la séance plénière du Forum économique international de Saint- Pétersbourg.

L'Algérie et la Russie ont tout le temps essayé de baliser le terrain en adoptant presque la même démarche diplomatique sur les questions stratégiques et géopolitiques qui ont impacté le monde sur tous les plans, politique, économique et sécuritaire.

À ce propos, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a rappelé le degré des rapports qui caractérisent l'Algérie et la Russie en déclarant que «nous vouons du respect au peuple algérien qui, de 1954 à 1962, a combattu pour recouvrer son indépendance au prix de laquelle 1,5 million de martyrs sont tombés au champ d'honneur. Au lendemain de l'indépendance, l'armée française a mené des essais nucléaires au Sahara dont les conséquences sont désastreuses», a rappelé devant un parterre de participants au Forum économique international de Saint -Pétersbourg.

Le président Tebboune avait exprimé l'attachement de l'Algérie quant à la consolidation des relations stratégiques avec la Fédération de Russie en soulignant que «les rapports entre l'Algérie et la Russie ont toujours été fructueux, francs et sincères, en ce qu'ils reflètent le niveau des relations politiques privilégiées et confirment notre volonté commune de poursuivre la tradition de concertation politique établie entre nos deux pays. Les deux parties ont toujours oeuvré à promouvoir ces relations à travers l'encouragement des échanges économiques et commerciaux et l'établissement des partenariats, afin de bénéficier de la complémentarité économique dans les deux pays et de l'expérience de la Fédération de Russie dans tous les domaines de coopération bilatérale», a souligné le président Tebboune lors de se dernière visite à Moscou pour signer la Déclaration de partenariat stratégique approfondi.

Cet accord vient de sceller des rapports diplomatiques en les hissant à un niveau qualitatif et approfondi.

La première session des consultations politiques algéro-russes est une espèce d'entame quant à la mise en branle de plusieurs mémorandums d'entente et de conventions qui ont été signés par les deux pays. C'est une nouvelle étape qui marquera une évolution historique entre l'Algérie et la Russie en termes de coopération bilatérale estampillée du sceau de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi.