La révolution, à travers son pendant politique, le FLN et son bras armé, l'ALN, a compté dans ses rangs d'habiles stratèges, des diplomates chevronnés, des baroudeurs, des chefs charismatiques... Cette mosaïque de profils et de personnalités ont admirablement servi la cause d'indépendance à différents étapes du processus révolutionnaire qui a conduit à la libération du pays. De la création de l'Organisation secrète jusqu'à la signature des Accords d'Évian, beaucoup de noms de moudjahidine ont brillé et permis à la cause de décrocher de précieuses victoires politiques et militaires. La naissance du Cnra, la réunion des 22, puis des Six, la création du FLN et de l'ALN, l'offensive du Nord-Constantinois, le congrès de la Soummam, le front de l'extérieur... Et bien d'autres évènements où l'Algérie a vu émerger des hommes vaillants et pris des décisions courageuses qui ont fait avancer la révolution.

À l'aube de l'indépendance, beaucoup de ces valeureux combattants s'étaient retrouvés face à la délicate question de la gouvernance d'une Algérie libérée du joug colonial. Naissait quasi instantanément la question du pouvoir, les visions idéologiques des uns et des autres parmi la direction de la révolution, supposée préalablement tenir le contrôle des institutions qui n'étaient même pas encore créées. Les historiens ont qualifié cette époque difficile de crise de l'été 1962. Certains évoquaient le risque de «congolisation» de l'Algérie. Une séquence historique d'une dangerosité sans précédent pour les cadres du FLN et de l'ALN.

Il fallait agir pour éviter l'émiettement du pays et la perte de tous les acquis obtenus par le sacrifice de millions d'Algériens. À cette aube de l'indépendance, la révolution a trouvé son homme. Chef de la Wilaya IV historique, Youcef El Khatib, aura été ce responsable doté d'un supplément de sagesse et d'une vision patriotique qui transcendait les idéologies et l'amour du pouvoir. Si Hassan a su admirablement camper le rôle de médiateur entre les cadres de l'état-major général et ceux des wilayas de l'intérieur. Le climat au sein des équipes dirigeantes de la révolution à l'intérieur comme à l'extérieur était, à l'époque, très loin de la sérénité. Les témoins de cette crise, repris par des historiens qui ont travaillé sur cette épisode de l'Histoire du pays, évoquaient une situation de grande tension. Démêler les fils de cette crise inédite dans les annales du combat pour l'indépendance exigeait de la part de l'acteur central un immense crédit auprès des protagonistes. Grand patriote, désintéressé de l'exercice du pouvoir et doté d'une sagesse que tout le monde lui reconnaît, Youcef El Khatib a su trouver les mots pour apaiser les esprits.

Ses camarades de combat ne tarissent d'ailleurs pas d'éloges sur les capacités militaires de l'homme, mais également sur son aptitude extraordinaire à l'écoute. Si Hassan prenait au sérieux tous ses interlocuteurs quel que soit leur statut. Une qualité naturelle qui, mise au service du pays dans les circonstances de ceux de l'été 1962, ont donné à l'homme un ascendant sur l'ensemble des cadres qu'il a été amené à rencontrer pour les convaincre de la nécessité de s'éloigner de tout affrontement, de quelque nature qu'il soit. Les compagnons de Youcef El Khatib souligne que l'homme n'avait pas un plan à proposer et encore moins une sorte de négociation entre les uns et les autres. Il partait d'un postulat qui relevait du bon sens, à savoir que toute division au lendemain de la victoire sur le colonialisme détruirait le pays et la société. En un mot comme en mille, Si Hassan a joué à fond la carte du patriotisme et de la sincérité. Et c'est bien cet attachement à l'indépendance et au pays, au-delà de n'importe quelle autre considération, qui a permis à l'homme de faire aboutir la principale revendication des Algériens, à l'époque: «Sept ans, ça suffit». Cette phrase a été scandée par les citoyens et Youcef El Khatib a su la transmettre au responsable. Cela pour dire que l'Algérie a eu des hommes qui l'ont sauvée à chaque épate de son Histoire. Si Hassan en fait partie. Il a agi en patriote sincère. Et c'est cette qualité humaine qui a contribué à sauver le pays d'un émiettement annoncé...