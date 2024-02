Au moment où l'armée coloniale sioniste poursuivait ses crimes de guerre en Palestine, L'Algérie a abrité la cinquantième réunion du comité exécutif de l'Union des conseils des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Il y a eu la participation du comité permanent des affaires économiques et de l'environnement, qui s'est déroulé à l'hôtel Marriott de Constantine les 15 et 16 février à l'initiative d'Ibrahim Boughali, président de l'Union des conseils des États membres et président de l'APN. Dans une allocution à cette occasion, Boughali a clairement condamné le génocide et les crimes israéliens en Palestine. Le conférencier a ainsi usé d'un lexique percutant qui décrit les actes de la barbarie sioniste à l'oeuvre quotidiennement avec la complicité de l'Occident et à leur tête les USA». Les participants étaient tous d'accord sur le projet de la déclaration finale après une réunion à huis clos. Il ressort de la lecture du document, de nombreux points relatifs au génocide à Ghaza. Les participants condamneront fermement «la guerre d'extermination contre le peuple palestinien sans défense qui a coûté à ce jour une grande destruction sans égal et a vu des pratiques horribles des famine, de meurtres et déplacement». Le projet a également soulevé les agressions sionistes contre le Liban et par ce fait, condamne les agressions sionistes sur le Liban et tous les pays de la région, faisant allusion aux actes de guerre contre le Yémen et l'Irak. Tout en affirmant le soutien indéfectible au peuple palestinien et à ses droits légitimes et non négociables à la création de son État indépendant et souverain avec El Qods comme capitale, les participants soutiennent également le droit légitime de la Palestine à la résistance face à l'occupation. Insistant sur le contenu de la déclaration finale de la cinquième réunion extraordinaire du comité permanent de la Palestine, de l'Ucem et de l'OCI tenue le 10 janvier dernier à Téhéran, ce dernier salue l'initiative de l'Afrique du Sud ayant porté plainte contre l'entité sioniste pour crime de guerre et l'extermination de masse devant la Cour internationale de justice et appelle à l'application des mesures prises et à l'arrêt sans conditions des opérations d'épuration de l'entité sioniste. Les participants ont mis l'accent sur «la nécessité de poursuivre les criminels de guerre sionistes devant la Cour pénale internationale». Pour ce fait, a-t-on noté, les Parlements des États membres doivent fournir des efforts et user de toutes les pressions économiques sur l'entité sioniste afin de mettre un terme au génocide. Il a été également question d'exprimer le soutien aux efforts de l'Algérie en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité internationale, notamment « sa dernière demande d'oeuvrer à l'application urgente de la Cour internationale», pour un cessez-le-feu immédiat. Le projet n'a pas manqué l'occasion pour soutenir l'effort pour permettre à la Palestine d'obtenir son siège à l'ONU, insistant sur les aides humanitaires pour Ghaza et, notamment sur le fait que le ressort de l'avenir des Palestiniens leur revient à eux seuls.