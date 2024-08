L’avenir du Sahara occidental, inscrit sur la liste de l’ONU des territoires non autonomes, sera « déterminé par le peuple sahraoui », a affirmé le représentant du Front Polisario à l’ONU et coordinateur avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar.

« Le présent et l’avenir du Sahara occidental seront déterminés par le peuple sahraoui et non pas par la France ou un quelconque autre pays », a-t-il réagi. Le représentant du Front Polisario à l’ONU, a soutenu, à ce titre, que la position de la France vis-à-vis de la question du Sahara occidental « viole le droit international et va à l’encontre de ses responsabilités en tant que membre permanent au Conseil de sécurité », soulignant que le soutien apporté par la France au plan marocain « renforce l’occupation militaire du Sahara occidental, un territoire en attente de décolonisation ».