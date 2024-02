L'Union africaine doit participer activement au G20, a plaidé l'Algérie par la voix du ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf intervenait jeudi à Addis -Abeba à la 44ème session ordinaire du Conseil exécutif de L'UA sur les mécanismes de participation de l'organisation continentale au G20. Dans son plaidoyer, M. Attaf a considéré que l'adhésion de l'UA au G20 est un acquis. Il a salué, à cet effet, les efforts des parties ayant contribué, en 2023, à l'adhésion de l'organisation panafricaine au bloc des vingt. Ce bloc représente environ 85% du PIB mondial, plus de 75% du commerce mondial et environ les deux- tiers de la population mondiale. Compte tenu de ce que le bloc représente, le ministre des Affaires étrangères a estimé qu'il importe de «valoriser» cet acquis récent de voir l'UA figurer comme membre du G20.

C'est une avancée à mettre à profit pour «poursuivre nos efforts collectifs visant à réparer une injustice historique et à mettre un terme à la longue marginalisation de notre continent dans les différentes institutions de gouvernance mondiale, qu'elles soient politiques, sécuritaires, économiques ou sociales», a-t-il affirmé. Pour y arriver, il faut «une participation active» de l'UA au sein de ce bloc, a-t-il insisté. Le ministre a formulé aussi une proposition: oeuvrer à mobiliser l'appui international nécessaire à la concrétisation des objectifs et des aspirations consacrés dans l'Agenda 2063. En marge des travaux du Conseil exécutif de l'UA, M. Attaf a eu une activité chargée en s'entretenant avec ses homologues du continent et autres représentants. Il s'est entretenu avec la ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République de l'Afrique du Sud, Mme Naledi Pandor. La séance a été dominée par la situation à Ghaza et les actions que mènent Alger et Pretoria, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et auprès des instances judiciaires pour plaider la cause palestinienne. Les deux parties ont examiné les développements du génocide incessant perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et salué les démarches judiciaires de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ), en parfaite harmonie avec les efforts diplomatiques inlassables de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.

L'objectif de cette complémentarité est d'activer les mesures provisoires rendues par la CIJ et de réaliser les objectifs communs consistant en l'arrêt de l'agression sioniste, la protection des civils et l'acheminement des aides humanitaires sans obstacle aucun, tout en oeuvrant à une solution durable de la cause palestinienne, en se référant aux résolutions de la légalité internationale. Evoquant les développements de la cause du Sahara occidental, les deux parties ont réitéré leur soutien au SG de l'ONU et à son Envoyé personnel, Staffan De Mistura, pour leurs efforts visant à relancer le processus politique en vue du règlement du conflit au Sahara occidental en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination.

M. Attaf a pris part également à une réunion du Comité ad-hoc de l'UA, pour le Soudan du Sud (Comité des cinq- C5) dont le mandat consiste en le soutien aux parties de la crise afin de concrétiser leurs engagements en vertu de l'accord de paix signé en septembre 2018. Il a mis en exergue la nécessité de consolider le rôle du Comité et d'intensifier ses activités en soutien à la stabilité dans le Soudan du Sud. Au niveau bilatéral, le ministre a affiché la disposition de l'Algérie à soutenir le Soudan du Sud pour l'organisation d'élections à même de mettre un terme à la crise en vue de relever efficacement les défis auxquels fait face ce pays.

Le Comité ad-hoc de l'UA pour le Soudan du Sud, est constitué de cinq Etats représentant les cinq régions du continent, à savoir: l'Algérie, le Nigéria, le Tchad, le Rwanda, ainsi que l'Afrique du Sud.