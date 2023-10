Dans le cadre de la semaine mondiale d'Éducation aux médias promue par l'Unesco, qui en est à sa douzième édition et qui se tient chaque année du 24 au 31 octobre, la Commission nationale algérienne pour l'Unesco, a organisé, hier, une importante manifestation autour des médias et des espaces numériques. En effet, une conférence de haut niveau a été animée par Ahmed Benzelikha, expert en communication, écrivain et président du Comité national communication et information de l'Unesco et Belkacem Fergani, professeur à l'Usthb, spécialiste des systèmes intelligents. Les deux conférenciers se sont intéressés aux plus importantes problématiques de la communication numérique, passant en revue les éléments technologiques et informationnels déterminant le système d'information international aujourd'hui marqué par des luttes d'influence et même par des guerres d'information comme le prouve l'actualité immédiate. M. Benzelikha a souligné à cet égard, l'adaptation nécessaire des médias aux nouvelles conditions numériques. De même, selon le conférencier, l'adaptation, des utilisateurs d'Internet à ces mêmes conditions numériques à travers l'Éducation aux médias EMI et la littératie numérique dont il a dégagé le schéma fonctionnel à travers de nombreux exemples.. Quant à M. Fergani il s'est particulièrement attardé sur l'évolution technologique depuis l'apparition d'Internet jusqu'à l'intelligence artificielle en passant par les big data et le blockchain, ainsi que les applications pouvant servir au développement des médias.

M. Benzelikha a également souligné la nécessité d'une souveraineté numérique et d'un système d'information intégré et proactif, que de l'introduction de l'Éducation aux médias dans les programmes scolaires et universitaires. M.

Benzelikha est l'organisateur de la première conférence nationale sur l'Éducation aux médias et à l'information en 2018.