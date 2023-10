Le président de la Fédération algérienne de pharmacie (FAP), Abdelhakim Boudis, a insisté, hier, à Alger, sur la nécessité de développer l'innovation dans le domaine pharmaceutique en vue de garantir la disponibilité des médicaments, notamment ceux liés aux maladies incurables.

Boudis a estimé que «pour améliorer le système de santé et assurer la prise en charge optimale des patients, il faut encourager la recherche et concentrer les efforts sur l'innovation dans le domaine pharmaceutique». Il a indiqué que l'efficacité des médicaments génériques reste «insuffisante» lorsqu'il s'agit des maladies graves, d'où la nécessité, a-t-il dit, de «développer les recherches pharmaceutiques pour faciliter l'accès à des traitements efficaces et à moindre coût». Pour lui, les autorités «attachent une grande importance à la question de l'innovation pharmaceutique, au vu de ses retombées positives tant sur le plan sanitaire (disponibilité des médicaments) qu'économique (réduction de la facture d'importation)».

De son côté, la représentante du ministère de la Santé, Ouahiba Hadjoudj, a salué les efforts de l'État pour «offrir aux patients les traitements les plus avancés», relevant «l'importance de la recherche dans les domaines médical et pharmaceutique, au regard de sa place et de son rôle dans les politiques de santé du pays». Le représentant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faouzi Houam, a évoqué les défis du secteur, liés principalement à la disponibilité et au remboursement des médicaments, soulignant la nécessité de s'intéresser aux recherches pharmaceutiques et médicales.