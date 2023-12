Inflation, pénurie ou encore spéculation. Il s'agit de mots que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, veut «bannir» de son dictionnaire en 2024. L'un des dossiers phares, qu'il a confié au nouveau Premier ministre, Mohamed Nadir Larbaoui, est celui du pouvoir d'achat des citoyens. Justement, le président Tebboune ne cesse de mettre la pression sur le gouvernement pour en finir au plus vite avec le «mal» des prix et de la disponibilité des produits alimentaires.

Depuis plusieurs mois, lePrésident insiste lors des conseils des ministres pour trouver des solutions concrètes à la hausse des prix et aux problèmes d'approvisionnement. Un changement de ton est perceptible, les ministres responsables de ces secteurs ne se rejettent plus mutuellement la responsabilité, mais unissent leurs efforts pour relever le défi. on n'avait pas l'habitude de voir ces ministres travailler ensembles, main dans la main! Bien au contraire, ils se renvoyaient la patate chaude accusant chacun, l'autre d'être responsable de la situation. C'est ainsi qu'un comité intersectoriel a été créé cette semaine, présidé par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, et réunissant des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Cette collaboration inédite vise à superviser l'approvisionnement du marché et à instaurer une coordination efficace entre ces départements. Tayeb Zitouni ministre du Commerce, et Youcef Cherfa ministre de l'Agriculture et du Développement rural,, vont au-delà en instaurant un nouveau plan intersectoriel. Ce plan vise à garantir la disponibilité des produits agricoles et alimentaires de large consommation tout en développant le système d'approvisionnement du marché national.. La mise en oeuvre de ce plan gouvernemental s'est déroulée en présence des ministres directement impliqués, ainsi que les cadres clés des deux secteurs. Des exposés approfondis ont été présentés, détaillant les résultats obtenus ainsi que les dysfonctionnements constatés. Chaque ministère a souligné les actions entreprises pour remédier aux problèmes et contribuer à l'élaboration d'une feuille de route unifiée. Selon Tayeb Zitouni, c'est la voie pour assurer un approvisionnement continu en produits de large consommation tout en surveillant étroitement les prix. Des mesures proactives ont été adoptées pour garantir un approvisionnement stable, que ce soit par la production locale ou par l'importation, dans le but de stabiliser les prix face à une demande accrue.

Les ministres ont insisté sur l'importance de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, conformément aux directives du président de la République. Des préparatifs sont en cours pour assurer la disponibilité des produits alimentaires pendant le mois sacré, avec une attention particulière portée sur les mécanismes nécessaires pour une distribution efficace.

À la veille de la nouvelle année, ce plan revêt une importance capitale, notamment en vue des mesures annoncées par le président Tebboune dans le cadre de la loi de finances 2024.