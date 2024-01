Le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, a insisté sur «la nécessité d’accélérer la cadence des travaux de l’aménagement du port d’Arzew». Le chantier porte sur la réalisation de deux quais s’étendant sur une superficie de 5 hectares, ces deux quais abriteront les ateliers devant servir de plate-forme de réparation des bateaux. Le même port connaît également des travaux de réalisation d’un quai à conteneurs. Le taux d’avancement des travaux est, selon les explications fournies sur place, de 12%. La réalisation du chantier est confiée au groupement algéro-chinois, Meditram. Situé à 40 km à l’est de la wilaya d’Oran, le port d’Arzew est appelé à contribuer amplement dans la dynamique économique nationale, notamment dans le chapitre lié aux exportations des produits « made in Algeria ». En visite d’inspection qu’il a rendue dans la fin de la journée de dimanche à cette infrastructure portuaire, Mohamed El-Habib Zahana fait savoir que «ledit projet en question est une infrastructure importante aussi bien en Algérie qu’en Afrique». «En plus du rôle capital qu’il joue dans la dynamique liée au mouvement des marchandises, le port d’Arzew contribuera à l’amélioration des services dans le cadre de l’encouragement et la promotion des exportations hors hydrocarbures, le but étant la réalisation, cette année, des rentes de 15 milliards de dollars», a-t-il fait savoir, soulignant «les défis à relever par cette infrastructure portuaire dans le volet lié au mouvement des exportations des marchandises». Sur sa lancée, le ministre n’a pas non plus omis d’évoquer et de mettre l’accent sur «la nécessité de passer à la numérisation de toutes les opérations et des activités de cette entreprise portuaire». Ce projet est tellement capital que la wilaya d’Oran a, selon le wali Saïd Sayoud, «mis en place une commission de wilaya qui a pour mission principale le suivi de la cadence des travaux, le but étant la livraison du projet à temps, dans les délais fixés».

«Il s’agit principalement de l’aménagement du port d’Arzew », a-t-il expliqué. Dans son périple l’ayant guidé dans l’Oranie, le ministre s’est également rendu dans le port d’Oran, point dans lequel il a eu droit à des explications sur plusieurs opérations relevant de la compétence de cette structure portuaire, et ce dans le volet lié aux importations et autres opérations adjacentes. Le ministre a également mis l’accent sur «la nécessité d’accorder plus d’importance à la rapidité dans toutes les opérations liées aux débardages des marchandises et aux traitements des conteneurs». Soulignant «la nécessité de la consolidation de l’activité portuaire, le ministre n’a pas, en revanche, dissimulé les visées ciblées, celles-ci sont liées au fait que «le port participe à l’amélioration de l’activité portuaire». Le même responsable n’a pas également raté l’occasion pour revenir sur cette activité qui a, selon lui, connu une hausse sensible comparativement à l’exercice de l’année précédente. Par ailleurs, le ministre a mis en exergue «la nécessité du développement du secteur de la pêche». Soulignant le rôle important joué par les pêcheurs dans le secteur, le ministre a plaidé pour «la nécessité de «l’ouverture du dialogue avec les pêcheurs en vue de hausser la cadence de cette activité économique».