D’importants aménagements et changements seront opérés, ces derniers mois, au niveau du port d’Oran. Ce dernier, étant en pleine métamorphose, connaîtra d’amples modifications. Dans ce sillage, quatre postes de contrôle des passagers seront ouverts dans les tous prochains jours au niveau de la gare maritime», a-t-on appris auprès de cette entreprise. La même source a ajouté que «le projet en question est l’œuvre de l’Entreprise porturaire d’Oran, celle-ci s’apprête à lancer prochainement un projet d’aménagement de la gare maritime qui consiste en des travaux de réalisation d’un abri en charpente métallique». En fait, ce chantier entre dans le cadre des travaux d’aménagement de locaux à mettre en place dont celui destiné à la réception de colis postaux au profit de la direction des douanes. «La gare maritime est également bénéficiaire d’une opération de réhabilitation inscrite dans le cadre de sa modernisation, celle-ci permettra un meilleur accueil des passagers», a-t-on fait savoir. «Les crédits financiers ne risquent aucunement de manquer», a-t-on fait savoir, indiquant que «l’Entreprise portuaire d’Oran a, à ce sujet, mobilisé un investissement de près de 300 millions de dinars pour la réalisation de quelques installations et commodités». «Il s’agit de renforcer l’éclairage public et réaliser le siège de l’administration en charge de la gestion du terminal des conteneurs et un atelier technique», a-t-on expliqué. Le port d’Oran connaît, ces derniers mois, d’importants changements. Si plusieurs chantiers ont été lancés, d’autres sont, en revanche, réceptionnés. Il s’agit principalement du projet de l’extension du port, dont les travaux ont été effectués par le groupement algéro-chinois Chec-Meditram. Le projet en question a été réceptionné au mois de mai dernier. L’extension dudit terminal est d’autant plus capitale que ses avantages sont tout aussi nombreux. Ledit terminal à conteneurs est d’emblée, dans la capacité d’accueillir et de traiter, sans aucune faille, les navires de gros tonnage. Les travaux qui ont été menés, ont porté sur le débardage en eau sur une superficie de 16,5 hectares, portant la superficie totale à environ 24 hectares, la réalisation d’un quai de 460 mètres de long de 14 mètres de profondeur. Cette opération d’agrandissement permettra de recevoir des navires de grande taille (Panamax) d’un tonnage allant de 4000 à 8000 conteneurs. «Cela facilite le traitement de plus de 1 million de conteneurs par an», a-t-on expliqué, soulignant que «la vision portée sur cette entreprise portuaire est futuriste». «À la faveur de l’entrée en fonction dudit projet, le traitement des marchandises passera, dans la première étape, de 500000 à 1,2 million de conteneurs par an», a-t-on indiqué. En plus du projet d’extension, le port sera consolidé par l’acquisition de deux grues de déchargement des conteneurs des bateaux et de sept autres engins de chargement et de transfert des conteneurs du quai aux terminaux. Au final, la plate-forme portuaire sera totalement désengorgée et connaîtra une importante mobilité et une nouvelle dynamique, qui contribueront au développement de l’activité de ladite infrastructure, l’Entreprise portuaire d’Oran (l’EPO).