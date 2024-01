En position charnière entre le marché du travail, l’emploi, et le développement économique, la formation et l’enseignement professionnels demeurent la voie la plus directe pour répondre aux besoins de l’économie nationale. Au-delà de la première importance de doter le marché du travail d’une main-d’œuvre qualifiée et adaptée aux exigences économiques actuelles, l’apprentissage professionnel est appelé à jouer un rôle central dans l’établissement d’une stratégie efficiente pour viser à développer le partenariat entre le secteur de la formation professionnelle et l’activité économique.

Une coopération qui s’est considérablement renforcée ces dernières années, sous l’effet des nouvelles orientations économiques, portant la relation entre les deux secteurs à une synergie qui met en scène de nouveaux mécanismes tels que l’activation du Conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels dans chaque wilaya, le renfoncement de la contribution des organismes économiques dans l’élaboration des programmes de formation et répondre aux attentes des jeunes demandeurs de formation. Sur ce schéma, le secteur de la formation professionnelle est positionne au centre des processus de création d’emplois et de richesse, et assure une régularité en matière de développement des compétences et des ressources humaines destinées à relever les défis de l’heure.

De même importance, il se précise et se mesure à l’importance de son impact sur l’environnement de l’entrepreneuriat, et sur la marché du travail. à ce titre, il y a lieu de souligner que l’attractivité du secteur est en perpétuelle augmentation ces dernières années, avec plus de 340000 nouveaux stagiaires pour la rentrée de 2023, établis sur 495 spécialités réparties entre 23 filières professionnelles.

Une nomenclature qui vise à développer les filières et les spécialités qui s’accordent avec les chantiers lancés dans le cadre des grandes réformes, mais également celles engendrés par les avancées de la nouvelle dynamique économique. Autrement dit, l’action du secteur de la formation professionnelle s’organise autour des domaines d’activité qui peuvent apporter des solutions et des traitements immédiats pour remédier aux problématiques du développement telles que la formation dans les techniques de dessalement de l’eau mer, le développement du réseau ferroviaire, et l’expansion des filières de l’économie de la connaissance, pour ne citer que celles-là. Il va sans dire, cependant, que cette évolution du secteur renseigne sur l’ importance de la coordination et du travail de concertation qui s’est développé entre la formation professionnelle et la scène économique, dégageant des perspectives de développement plus que prometteuses.

En somme , le secteur de l’enseignement professionnel s’est imposé en tant que plaque tournante de l’économie nationale , en se positionnant comme une base arrière chargée de doter le marché du travail et les opérateurs économiques de moyens et de ressources pour concrétiser les objectifs fixés dans le cadre de la transition économique.

Il n’en demeure pas moins qu’il représente dans la configuration économique actuelle, un palier déterminant pour fédérer les forces vives de la nation et les canaliser dans les actions et les programmes de développement durable. Il est clair que cette évolution et l’adaptation de sa mission à la réalité économique du pays ont considérablement contribué à l’aboutissement aux résultats et aux avancées enregistrées ces dernières années, tant sur le plan économique que social.