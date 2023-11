Élevé au rang de priorité, la consolidation du pouvoir d'achat a constitué le socle du projet de loi de finances pour l'année 2024. Ce texte prévoit, notamment des mesures qui visent à préserver le pouvoir d'achat du citoyen qui fait face à une flambée de plusieurs produits de base. L'objectif se traduit par diverses dispositions fiscales et l'appui à l'investissement.

Le document, présenté, hier, par le ministre des Finances, Laâziz Faïd, devant la commission des finances et du budget de l'APN, énonce une exonération temporaire de la TVA, aux stades de production et de commercialisation gros et détail, jusqu'au 31 décembre 2024 du poulet de chair, de la dinde, des oeufs de consommation, des fruits et légumes frais, produits localement et des légumes secs et riz, produits localement ou importés. Il propose également l'institution d'une allocation forfaitaire de solidarité pour les catégories sociales sans revenus, notamment les chefs de famille, les familles, les personnes, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes à besoins spécifiques.

Dans le domaine du logement, le texte propose un abattement de 10%, calculé sur la base du reste à payer des loyers, octroyé aux bénéficiaires de logements Aadl, ayant honoré le paiement des 25% du prix du logement et désirant solder, par anticipation, le reliquat de ce prix. Le PLF introduit une prise en charge par le Trésor, des intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques, à hauteur de 100%, dans le cadre de la réalisation de la tranche additionnelle de 50000 logements de type location-vente, au titre de l'année 2024. Dans le volet relatif à l'appui à l'investissement, le texte propose la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle (TVA) et la possibilité pour les projets d'investissement structurants, financés par un prêt du Trésor, de bénéficier des conditions de financement spécifiques. Aux mem-bres de la commission des finances et du budget de l'APN, Faïd a expliqué que l'élaboration du nouveau PLF intervient dans «un contexte propice qui a démontré la souplesse de l'économie algérienne à faire face aux chocs successifs». Il a cité la crise sanitaire, puis les conflits géostratégiques. Des contextes défavorables qui n'ont pas empêché l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et budgétaires qui ont montré la poursuite de la croissance, tirée notamment par l'activité du secteur hors-hydrocarbures, l'amélioration des revenus des exportations, la réalisation d'un excédent dans la balance des paiements, l'accumulation des réserves de change, ainsi que la réduction du déficit budgétaire.

Le ministre a relevé que le PLF s'inscrit également dans un contexte marqué par «le retour de la stabilité économique», expliquant cela par les mesures prises sur le plan socio-économique, et ce depuis l'année 2020 et relatives, notamment à la préservation et à l'amélioration du pouvoir d'achat, à la promotion de l'emploi, à l'amélioration du cadre de vie du citoyen, à la concrétisation de la numérisation et à l'encouragement de l'investissement».

Cependant les tensions géopolitiques continues impactant les cours mondiaux des matières premières, notamment les produits alimentaires dont les cours continuent à augmenter, requièrent toujours une intervention croissante de l'État, a estimé le ministre, considérant que cet état impacte négativement le pouvoir d'achat des ménages, les équilibres des comptes, ainsi que le budget de l'État.

Pour y faire face, il a mis en relief les principales mesures prises pour atténuer les effets de ces hausses de prix, notamment à travers la révision du barème de l'Impôt sur le revenu global (IRG), l'augmentation des salaires des employés résultant de la révision de la grille indiciaire des années 2022, 2023 et 2024, l'instauration et la réévaluation de l'allocation chômage, l'augmentation des subventions et des pensions de retraites au profit de certains groupes sociaux.

Le ministre a souligné que le PLF 2024 a été élaboré dans le cadre de la mise en oeuvre du cadrage budgétaire à moyen terme (2024-2026), et vise à travers les mesures fiscales qui y sont proposées, à élargir l'assiette fiscale, mobiliser les ressources, lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit aussi de simplifier les procédures dans le cadre de la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et des réformes fiscales, de même qu'il oeuvre à rationaliser et à améliorer la qualité et l'efficacité des dépenses publiques.