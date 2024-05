La grande révolution de la santé! Sous l'impulsion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce secteur sensible est en train de faire sa mue. En plus des grandes infrastructures en cours de réalisation, il y a un changement de paradigme en ce qui concerne la prise en charge des malades à l'étranger. En effet, la Commission médicale nationale, présidée par le Pr Djamel-Eddine Nibouche, a réussi à faire de ce fardeau une délivrance.

En effet, cet éminent expert en cardiologie est en train de dessiner, à travers cette commission, une nouvelle vision pour la santé en Algérie. Désormais, il n'est plus question de transférer nos malades à l'étranger mais de ramener des professionnels pour les soigner ici. «Cela avec, en clé, un transfert de technologie et d'expertise», a souligné, hier, le chef du service de cardiologie au CHU Nefissa-Hamoud (ex-Parnet) lors de la cérémonie de signature d'un accord entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) et le premier Groupe hospitalier italien Gruppo San Donato. «Cette convention est très importante. Elle a été signée avec la plus grande institution de santé en Italie, qui regroupe plusieurs hôpitaux de très haut niveau», souligne ce spécialiste. «Cela doit permettre de diminuer les prises en charge à l'étranger», ajoute-t-il. «Nous avons changé de cap, de politique. Il s'agit désormais de signer des partenariats avec de grands hôpitaux étrangers afin de transférer la technologie et le savoir-faire en Algérie pour soigner ces malades dans nos hôpitaux», atteste-t-il. «Cela va nous permettre, d'une part, de diminuer le coup de prise en charge des malades, tout en assurant un vrai transfert de technologie. Cela pour former nos équipes et les aguerrir encore plus sur les maladies très complexes et difficiles à traiter», poursuit-il. C'est dans ce sens que l'accord a été signé, hier, entre la Cnas et Gruppo San Donato.

Cet accord n'a pas tardé à être mis en oeuvre puisque, déjà hier, s'est tenu un séminaire scientifique algéro-italien sur la prise en charge de la chirurgie cardiaque chez les enfants. Il a été présidé par le Pr Nibouche. Il a vu l'intervention du Pr Abdelmalek Bozuid et du Pr Giuseppe Bomi, du côté italien. «Sur le terrain, la concrétisation de cet accord débutera la semaine prochaine à la clinique de cardio-chirurgie infantile de Bousmail où dix enfants atteints de maladies rares au coeur seront opérés», indique le Pr Nibouche. «Il s'agit d'un transfert de technologie important entre les équipes italiennes et algérienne», assure-t-il. Il est aussi question de la prise en charge de la scoliose. «Des opérations pour cette maladie seront effectuées à partir de demain à l'hôpital de Misserghin, à Oran», soutient ce cardiologue dont le renom est allé au-delà de nos frontières. «La signature de cette convention intervient au lendemain de l'accord signé entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés et le Centre hospitalo-universitaire belge Brugmann. Son homologue italien s'est, quant à lui, réjoui de cet accord. Giuseppe Bomi rappelle qu'il s'agit d'un partenaire gagnant-gagnant. «On signe cet accord pour des échanges mutuels d'expérience», indique-t-il. «Notre groupe est le plus grand groupe hospitalier d'Italie. 3e en Europe, avec 59 structures et plus de 5 millions de patients pris en charge et un chiffre d'affaires de plus 2 milliards d'euros», révèle-t-il. «Nous disposons de 5000 collaborateurs, dont 2000 médecins», ajoute-t-il, assurant que le groupe, vieux de soixante-dix ans, est né d'un partenariat privé-public. Ce qui apportera certainement un plus à la santé du pays pour contribuer à la concrétisation des engagements du président de la République visant à promouvoir la prise en charge sanitaire des citoyens. Comme le confirment les ministres du Travail, de la Sécurité sociale et son collègue de la Santé. «Ce qui permettra d'améliorer les prestations aux malades et le transfert du savoir-faire et le transfert de technologie aux médecins algériens», soutiennent-ils. Ces deux ministres rappellent que ces dernières années le transfert des malades vers l'étranger a diminué de 97%. «Cela grâce à cette nouvelle approche de transfert de technologie. Les malades sont pris en charge dans leur pays, plus efficacement», souligne le ministre du Travail, Faycal Bentaleb. «La liste des maladies nécessitant un transfert à l'étranger était plus de 100, elle a été réduite à six», met-il en avant. Il conclut en attestant que cela ne remettait pas en cause la qualité des prestations offertes aux patients algériens. «Une ligne rouge pour le président Tebboune», atteste le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi. Il s'agit donc simplement d'une nouvelle vision de la santé qui est en train de montrer son efficacité.