Le chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, est arrivé, hier, en Algérie. La visite de Hachani, la première depuis sa désignation à ce poste, s'inscrit dans le cadre de la tenue des travaux de la grande commission mixte algéro-tunisienne pour la coopération. Les travaux de cette session, la 22e du genre, seront coprésidés par Aïmene Benabderrahmane et son homologue tunisien. Le rendez-vous est de nature à donner un nouvel élan à la coopération économique et commerciale sur fond des liens de fraternité historique entre les deux pays voisins. Cette perspective de voir la coopération algéro-tunisienne passer un nouveau cap est d'autant plus plausible compte tenu de la nouvelle dynamique de coopération visible ces dernières années.

Il y a moins d'un mois s'est tenue, à Tunis, la 5e session de la Commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges commerciaux. Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a fait part, à cette occasion, de la volonté de l'Algérie de hisser la coopération bilatérale à des niveaux élevés pour la réalisation des ambitions des deux pays dans divers domaines. Affirmant que la Tunisie est le deuxième partenaire de l'Algérie en Afrique, le ministre a mis en avant «l'attachement» de l'Algérie à l'approfondissement de la consultation et la coordination sur les dossiers commerciaux liés, notamment au développement du commerce extérieur pour augmenter le volume des échanges commerciaux. Coté algérien comme du côté tunisien, il a été relevé que la tenue de cette session en cette conjoncture délicate sur le double plan régional et international, vient en concrétisation de la volonté politique des deux pays qui reflète la profondeur et la solidité des relations exceptionnelles et les liens de fraternité. C'est ce qu'a affirmé, hier, Benabderrahmane dans son allocution, à l'ouverture des travaux du forum économique algéro-tunisien.

La tenue de ce forum intervient dans un contexte local jamais connu en matière de réformes et d'ajustements économiques qui ont touché l'encadrement et l'environnement des affaires. Il a cité, dans ce sens, le nouveau Code de l'investissement et les textes d'application qui l'accompagnent.

Il a cité également la loi sur la monnaie et le crédit, relevant que ce nouvel encadrement est guidé par le principe de la transparence, la liberté d'entreprendre et l'égalité entre tous les investisseurs.

Après l'ouverture du Forum tenu au niveau du CIC, Benabderrahmane a reçu son homologue au niveau du Palais du gouvernement.

Les deux parties ont mis en avant la profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays et les deux peuples frères et examiné l'état des relations algéro-tunisiennes.

Les entretiens ont également permis aux deux parties de passer en revue les voies et moyens de consolider la coopération bilatérale dans divers domaines, à la lumière des orientations des dirigeants des deux pays. Leur «détermination à dynamiser la coopération bilatérale, à suivre les projets communs et à renforcer les échanges économiques, notamment à travers la coordination des politiques et l'évaluation régulière des différentes activités de coopération.»

L'audience s'est déroulée en présence, côté algérien, du ministre de Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et du ministre des Transports, Youcef Cherfa.