À l’occasion de leur visite au siège du Conseil de la nation, dans la matinée de ce mercredi 23 avril 2025, le moudjahid Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, a rencontré un groupe de cadres et d’officiers de la Gendarmerie nationale. Lors de cette rencontre, il a réaffirmé l’importance de lier le présent au passé pour bâtir l’avenir et en tracer les contours, tout en rappelant l’intérêt particulier que le Conseil de la nation, en tant qu’institution constitutionnelle, accorde au dossier de la mémoire nationale. Cela s’inscrit dans la dynamique novembriste qui prévaut en Algérie sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et en harmonie avec la priorité particulière qu’il a accordée à cette question nationale cruciale car le présent est le fruit du passé et le socle de l’avenir. Salah Goudjil a réitéré l’importance de s’attacher à la référence novembriste authentique, qui constitue la boussole indiquant la voie juste vers le futur souhaité, dans le cadre de l’Algérie nouvelle et victorieuse. Cela ne saurait se concrétiser sans la conjugaison des efforts de toutes les institutions de l’État, notamment celui de la Gendarmerie nationale. Il a également souligné la place essentielle qu’occupe cette institution au sein du dispositif sécuritaire national, à travers les nobles missions qu’elle accomplit, sa vigilance constante pour garantir la stabilité du pays, assurer la sécurité du citoyen et protéger ses biens et ce, dans le cadre de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération nationale.