La diplomatie algérienne a été saluée par le mouvement El Bina, lors de la réunion de son bureau national. à ce titre, son président, Abdelkader Bengrina, a souligné «Nous saluons la dynamique remarquable de la diplomatie algérienne, conduite par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et les positions de l'Algérie dans les fora internationaux et son soutien aux causes justes dans le monde et de la dynamique remarquable de la diplomatie algérienne, conduite par le chef de l'État, saluant les positions de l'Algérie dans les fora internationaux et son soutien aux causes justes dans le monde», lit-on dans le communiqué.

Bengrina a rappelé les changements que vient de connaître l'Algérie depuis la venue de Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays. L'Algérie nouvelle est vue par lui comme une évolution réelle depuis quatre années du mandat présidentiel.

A ce propos, le président d'El Bina a rappelé la position salutaire et courageuse de l'Algérie sur la question palestinienne et des mesures prises afin de soutenir davantage la Palestine au sein des structures régionales et internationales. Il a déclaré dans ce sillage: «Nous saluons le rôle de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne qui plaide pour mettre fin à l'agression sioniste», et d'ajouter «Nous appelons l'ensemble des acteurs nationaux à poursuivre le soutien au peuple palestinien pour lui permettre d'accéder à ses droits légitimes et établir son Etat avec El Qods Echarif comme capitale. Nous invitons toutes les instances et les organisations non gouvernementales (ONG) à relancer les mécanismes de poursuites judiciaires contre l'entité sioniste pour les crimes qu'elle commet, notamment le génocide et le déplacement de la population», a mentionné ce Mouvement; dans son communiqué.

Le mouvement El Bina a rappelé aussi le rôle extraordinaire que joue l'Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la préservation et la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Sur cette question, le parti de Bengrina a indiqué: «Nous saluons les efforts incommensurables de l'Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité en vue de protéger la souveraineté nationale et de contrecarrer les tentatives de déstabilisation du pays», a récisé le communiqué d'El Bina, qui est le seul parti islamiste qui s'est démarqué d'une manière nuancée sur la question nationale et patriotique d'une manière conséquente et claire.

Il était, d'emblée pari les partis de la majorité et d'autres dans l'opposition qui ont appelé à la concrétisation de la démarche du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à savoir la mise en place du front interne et le renforcement de la cohésion nationale. Abdelkader Bengrina a déclaré que «l'initiative lancée par son mouvement en faveur du pays pour consolider le front interne, renforcer le rang national, prendre conscience des défis internes et mettre en garde contre les dangers extérieurs, a été fortement appréciée par les partenaires sur la scène nationale, en termes de formulation des clauses et de fixation des objectifs, Cette initiative n'est pas spéciale au parti mais est ouverte à tous les Algériens sans exclusive». C'est une manière de rappeler que l'initiative est l'oeuvre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

D'ailleurs, depuis cette déclaration, El Bina a essayé de se démarquer des approches développées par certaines formations politiques visant à interpréter l'implication d'El Bina dans le processus de la mise en oeuvre du front interne, comme une façon de récupérer l'initiative. Le mouvement El Bina a assuré, dans ses sorties médiatiques, plusieurs fois, que l'initiative qui a trait au front interne est une proposition émanant du premier magistrat du pays et qu'il ne cherche aucunement à la chapeauter ou à la récupérer pour son compte, en tant que parti.

D'ailleurs, l'idée de renforcer la cohésion nationale et garantir l'avenir a précisé son contenu et sa démarche globale d'une manière claire lors de la Conférence nationale qui réuni les partis politiques, la société civile et les personnalités nationales en déclarant que l'objectif de la démarche est de «mobiliser toutes les énergies nationales, les élites et les forces vives de la société afin de renforcer le front intérieur et assurer l'avenir des générations futures».