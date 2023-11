Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré, aujourd'hui, sur proposition du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, un vaste mouvement dans le corps des secrétaires généraux de wilaya en vertu duquel 15 cadres locaux ont été promus, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire."Sur proposition du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré, jeudi 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023, un vaste mouvement dans le corps des secrétaires généraux de wilaya", lit-on dans le communiqué.Selon la même source, "quinze (15) cadres locaux du corps des inspecteurs généraux de wilayas, des directeurs de l'administration locale, de la réglementation et des affaires générales et des chefs de daïras sont promus au poste de secrétaires généraux de wilaya".Il s'agit également de "la mutation de sept (7) secrétaires généraux vers d'autres wilayas et de la fin de fonctions pour six (6) secrétaires généraux de wilaya", a ajouté le communiqué.Ce mouvement, qui fait suite à celui opéré par le président de la République dans le corps des walis et des walis délégués, vise "le renforcement du développement local et la concrétisation rigoureuse des décisions y relatives, notamment à travers un encadrement efficace des affaires locales par des cadres.