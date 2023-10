Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a exprimé, hier, ses sincères condoléances, suite au décès du général à la retraite, le moudjahid Hocine Benhadid. Le président de la République a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble des éléments et personnels de l'Armée nationale populaire (ANP), priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de prêter patience et réconfort à ses proches. «À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»