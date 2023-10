Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de reporter sa visite prévue dans la wilaya de Djelfa, suite aux derniers développements survenus dans les territoires palestiniens occupés, indique un communiqué de la présidence de la République. «Suite aux développements dangereux survenus dans les territoires palestiniens occupés en raison de la poursuite des bombardements sionistes sauvages et dévastateurs contre la bande de Ghaza, faisant des centaines de morts et de blessés parmi les enfants, les femmes et les civils sans défense, ciblant les édifices, les écoles, les mosquées et les hôpitaux par des tonnes de bombes. Et vu les horribles massacres sans pareils, le président de la République considère que ces circonstances ne sont pas favorables pour effectuer une visite d'inspection à la wilaya de Djelfa et a décidé de la reporter à une date ultérieure», lit-on dans le communiqué de la présidence de la République.