Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, hier à Alger, la loi de finances 2024. La loi, adoptée le 14 décembre par le Conseil de la nation, et le 5 décembre par l'APN, prévoit une batterie de mesures législatives destinées, notamment à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, à travers essentiellement diverses dispositions fiscales, à l'appui aux investissements et à l'économie nationale, ainsi qu'à la simplification et la numérisation des procédures fiscales. Le texte table sur une croissance économique de 4,2% en 2024, tirée par tous les secteurs d'activités, avec une croissance du secteur des hydrocarbures de près de 1%, boostée principalement par les exportations gazières. Le prix de référence fiscal du baril de pétrole brut est maintenu à 60 dollars sur la période 2024-2026, alors que le prix du marché du baril est maintenu à 70 dollars sur la même période. La loi prévoit une forte hausse des dépenses budgétaires, à 15.275,3 milliards de DA en 2024, alors que les recettes budgétaires devraient s'établir à 9.105,3 milliards de DA.