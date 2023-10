Le président de la République a annoncé, hier, à partir de Djelfa où il effectuait une visite de travail, le lancement du programme Aadl3 pour 2024. Cette formule d'accès au logement, dont il a été l'initiateur en 2001 est particulièrement appréciée par les Algériens. Son mode de financement participatif entre l'État et le citoyen, l'échelonnement des paiements et l'identification du maître de l'oeuvre unique, qui est l'Agence algérienne du développement du logement (Aadl) auront très largement contribué au succès de cette formule auprès de larges pans de la société. Au point que la pérennisation du programme a fini par s'imposer comme l'une des plus insistantes revendications des familles algériennes. On peut en vouloir pour preuve que deux générations d'une même famille ont accédé au logement à travers cette formule. Les exemples de jeunes hommes et jeunes filles grandis dans un logement Aadl acquis par leur parents et qui à leur tour, ont bénéficié d'un toit selon la même formule, pullulent à travers le pays. C'est dire que la popularité de l'Aadl est faite depuis longtemps.

Il faut souligner que la formule location-vente, c'est bien de cela qu'il s'agit, a réglé un sérieux problème à une classe d'Algériens qui était exclue du logement social, en raison de ses revenus. Et pour la même raison, il lui était impossible de postuler à une promotion immobilière. Ministre de l'Habitat, en 2001, Abdelmadjid Tebboune apporte la solution à cette catégorie de citoyens en proposant des logements publics à des prix étudiés, bénéficiant d'un apport conséquent de l'État à travers la Caisse nationale du logement. En garantissant aux citoyens la propriété pleine et entière de son logement, à terme, c'est-à-dire sur 20 à 25 ans, cette formule répond à toutes les attentes des Algériens de la classe moyenne et, par la même, ôte un lourd fardeau des épaules de dizaines de milliers de pères de famille. Le génie du président Abdelmadjid Tebboune aura été de centraliser la gestion de l'opération, tout en écartant les Opgi qui rencontraient de gros problèmes de gouvernance. Le choix s'est porté sur la jeune Agence algérienne du développement du logement à laquelle a été confié le premier programme. Le succès a été immédiat et en 2004, trois ans à peine après son lancement, les premières cités étaient livrées. Du jamais-vu, à l'époque.

Les Algériens ont adopté la formule et réclamé un second programme. En 2013, avec le retour de Abdelmadjid Tebboune à la tête du ministère de l'Habitat, L'Aadl 2 est lancé. Et là aussi, succès instantané. En 10 ans, la quasi-totalité des demandeurs ont habité leurs appartements. L'âge d'accès au logement est tombé à 35 ans, en moyenne. Ce franc succès se devait d'être renouvelé pensent les Algériens. Le président Tebboune leur a répondu, hier, à partir de Djelfa.