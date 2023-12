Abdelmadjid Tebboune a fait, avant hier, le bilan des quatre années de son mandat. Il rend compte, notamment du nouveau visage du pays qui continue sa marche en avant. Parmi les indicateurs qui renseignent sur l'état dans lequel il se trouve, il y a le taux de croissance économique. Il est donc tout à fait légitime qu'il occupe une place centrale. Il constitue, de surcroît, un indice infaillible concernant le bilan du gouvernement, la qualité des choix et des orientations, des objectifs fixés et assumés par le président de la République. Des points qui figuraient en filigrane et soulignés, avant hier, dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès.

Une première depuis l'accession du pays à son indépendance. Parmi les objectifs édictés dans le cadre de la loi de finances 2024, signée par le chef de l'État, il y a celui qui concerne la croissance économique dont le taux a été fixé à 4,2%. Les performances de tous les secteurs d'activités, notamment les services, l'agriculture, le Btph et l'industrie, doivent lui servir de locomotive. Une cible qui est à la portée du pays dont l'économie repose sur un secteur pétro-gazier qui carbure à plein régime et un secteur hors hydrocarbures en plein «boom» dont les exportations doivent atteindre un niveau historique. Environ 13 milliards de dollars cette année, soit dix fois leur volume d'il y a trois décennies. La croissance économique devrait toutefois selon les projections décélérer légèrement en 2025 pour s'afficher autour des 3,9% en 2025 et rebondir quelque peu pour revenir à 4% en 2026.

Des taux qui résulteraient des performances de tous les secteurs, avec une croissance du secteur des hydrocarbures de près de 1% en 2024, tirée principalement par les exportations de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz de pétrole liquéfié (Gpl) respectivement de +0,7%, +1,4% et +1,1%. Le document renseigne aussi sur l'état des finances du pays.

Les recettes des exportations de biens seraient de l'ordre de 49,8 milliards de dollars en 2024. Elles doivent atteindre 50,3 milliards de dollars en 2025 et 51,6 milliards de dollars en 2026, selon les estimations des experts. Les importations, qui afficheraient 43,5 milliards de dollars en 2024, s'élèveraient à 47,4 milliards dollars en 2025 pour se stabiliser autour de ce chiffre, l'année suivante. Ce qui doit permettre à la balance commerciale d'afficher un excédent de 6,3 milliards de dollars en 2024 puis 2,9 milliards de dollars en 2025 et 4,2 milliards de dollars en 2026, selon les projections de la loi de finances 2024.

Le document anticipe par ailleurs une forte hausse des dépenses budgétaires. Elles devraient atteindre 15 275,3 milliards de dinars en 2024. 15 900,4 milliards de dinars en 2025 et 15 705,6 milliards de dinars en 2026. Les recettes budgétaires culmineraient à 9 105,3 milliards de dinars en 2024 avant de progresser de 4,2% environ, les deux prochaines années. 9 537,2 milliards de dinars en 2025 et 9 881,9 milliards de dinars en 2026. La fiscalité des hydrocarbures, doit connaître une baisse de 8,9% en 2024 par rapport à l'année 2023. Elle passerait ainsi de 3 856,3 milliards dinars en 2023 à 3 512,3 milliards de dinars en 2024, puis à 3 520,9 milliards de dinars en 2025 et à 3 563,3 milliards de dinars en 2026. Quant au prix de référence fiscal du baril de pétrole brut il est maintenu à 60 dollars sur la période 2024-2026, soulignent les rédacteurs de la loi de finances 2024.

Soit près de 20 dollars de moins que le prix actuel du pétrole algérien. Le Sahara Blend affichait 79,98 dollars, la semaine dernière.