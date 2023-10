Alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle de décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune a promis aux citoyens algériens de réaliser un million de logements en cinq ans. Devant cet engagement colossal qui semblait insurmontable, d'aucuns n'y croyaient pas vraiment et ont même fini par se résoudre à la citation selon laquelle «les promesses n'engagent que ceux qui les croient». Ignoraient-ils que l'engagement du Président envers les citoyens n'est pas simplement une promesse, mais une conviction profonde qui façonne l'avenir du pays? Ils ont dû méditer la réponse donnée par Abdelmadjid Tebboune le 26 octobre dernier. En effet, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a officiellement annoncé l'inscription de la réalisation de 250 000 nouveaux logements durant l'année 2024. Ce programme réserve 100 000 logements sociaux locatifs et 150 000 aides à l'habitat rural. Ainsi, le président Tebboune aura atteint le million de logements promis lors de sa campagne électorale de 2019.

Pour autant, les chantiers du logement se poursuivront avec un rythme soutenu. En visite d'inspection et de travail, avant-hier à Djelfa, le chef de l'État a annoncé le lancement de Aadl 3 au bonheur des Algériens qui attendaient impatiemment la relance de cette formule qui a fait ses preuves. Par le biais du ministère de l'Habitat, il continue à relever le défi de la construction pour assurer des logements décents aux citoyens à travers plusieurs formules en tenant compte des spécificités sociales des ménages algériens. Tebboune a vu juste en répondant à ce souci. Il n'a pas cessé de répéter, à chaque entrevue avec la presse nationale que les programmes de réalisation de logements ne s'arrêteront pas, «vu la mentalité de l'Algérien qui veut être propriétaire et qui a le sentiment d'être à la rue lorsqu'il est locataire». Mené avec rigueur par Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat, le rythme des réalisations dans le secteur ne faiblit pas. Il est même en hausse. Et «quand le bâtiment va tout va», comme le dit l'adage. L'acte de bâtir crée une réelle dynamique sociale par la disponibilité de l'emploi et la relance de la consommation. Le Président sait parfaitement que le logement est bien plus qu'une simple infrastructure: c'est un pilier fondamental sur lequel reposent le progrès économique et social. Après avoir qualifié la dynamique que connaît le secteur de l'habitat dans le pays de «révolution silencieuse» Pour le Président, le citoyen qui bénéficie dans son pays d'un logement et de toutes les commodités défendra nécessairement sa patrie. À travers le logement, le président de la République tend également la main à une autre catégorie sociale; la classe moyenne. Soucieux de soutenir les catégories vulnérables, Tebboune, a assuré que: «La formule du logement social demeurera tant qu'il y aura une demande sur ce type de logements.» Le président Tebboune assure et rassure par ailleurs que l'État continuera à prendre en charge les problèmes de la classe moyenne estimant à ce titre qu' «il n'y a pas d'autre solution que la formule de location-vente». Surtout que les finances du pays se portent bien, d'autant que le logement est désormais 100% algérien et l'État n'a plus à dépenser en devises dans ce secteur car les matériaux de construction, comme le ciment et la faïence, sont fabriqués localement et ne sont plus importés. Pour avoir connu le secteur de l'habitat dans ses moindres détails, le Président tient personnellement à ce que la formule location-vente (formule Aadl) se poursuive, car elle appartient à la classe moyenne, qui doit être protégée en tant que «base stabilisatrice» du pays. Et la prise en charge de la classe moyenne est une autre grande priorité du président de la République. Il sait pertinemment que la vitalité économique d'un pays repose sur la stabilité et le bien-être de la classe moyenne. C'est pourquoi il s'efforce constamment de mettre en place des mesures qui soutiennent cette classe sociale, favorisant ainsi un développement économique durable et équilibré pour l'ensemble de la nation. Les augmentations salariales, les rabattements fiscaux, ainsi que l'allocation chômage font partie de cette démarche qui vise une prospérité nationale.