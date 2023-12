Le bilan de quatre ans de mandat du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se manifeste brillamment au plan politique en premier lieu. Abdelmadjid Tebboune s'est consacré durant ces quatre années à rendre à la politique ses lettres de noblesse en incitant la classe politique à s'impliquer davantage dans le processus de la construction de l'Algérie nouvelle loin de toutes les formes de caporalisation des partis et de la domestication de la société civile. À titre de rappel,il est indéniable r que le président Tebboune avait appelé à consolider la cohésion nationale sur fond de concrétisation de l'union tant souhaitée entre les Algériens au-delà de leurs différences idéologiques et politiques.

Le mérite de Tebboune, c'est qu' il a pu enclencher un processus de reconstruction du pays sans pour autant se targuer de dire qu'il est le «bâtisseur» de cette Algérie nouvelle ou restreindre le champ de la reconstruction de ladite Algérie à sa «smala politique» en rééditant les pratiques de l'ancien régime qui faisait de la démarche clanique son existence politique et institutionnelle même.

À ce propos, et dans le cadre de la construction de l'Algérie nouvelle, Tebboune avait fait appel à l'ensemble des Algériens sans aucune distinction ou exclusion. Dans ce sens, il a souligné que «Nous vivons aujourd'hui dans une Algérie souveraine, grâce à la loyauté envers ce sang généreux, qui nous incite à préserver cette Algérie chère à nos coeurs, en tant qu'État national protégé, respecté et fort de ses institutions constitutionnelles, de l'unité de son peuple et de la conscience et l'ambition de sa jeunesse», et d'ajouter: «Nous avançons à pas sûrs et l'Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons, n'est pas liée à l'avenir d'une personne donnée, mais de tout un peuple, et nous oeuvrons à réaliser cet objectif en encourageant notre jeunesse à s'engager dans différents domaines de gestion», a-t-il rétorqué. Cette dialectique politique qui a réussi à maintenir le lien générationnel entre une jeunesse avide de changement intrinsèque et les aînés dont le capital expérience n'est pas à sous-estimer, a permis qu'il y ait un déclic salvateur quant à la mobilisation du potentiel patriotique du pays.

C'est durant le mandat du président Tebboune qu'un nombre important de jeunes ont pu envahir la scène politique et se présenter à la candidature au sein des institutions élues, à savoir les Assemblées populiares communales (APC) et les Assemblées populaires de wilayas (APW). Dans ce sillage, le chef de l'État a déclaré: «Nous avions voulu impliquer le plus grand nombre de jeunes dans les précédentes échéances électorales, d'où la présence de nombreux présidents d'Assemblées populaires communales et de députés jeunes, ce qui est en phase avec l'évolution effrénée que connaît le monde dans divers domaines», un signe d'engagement envers cette force agissante à même de s'impliquer fortement dans la vie politique du pays. D'ailleurs, cette implication historique de la jeunesse dans la vie politique du pays via sa participation dans les joutes électorales a fait que même la fraude qui s'exprimait toute honte bue durant la période précédente s'est éclipsée. À ce propos, Tebboune avait fait allusion en signalant que «certains termes du jargon politique de la période écoulée ne sont plus de mise, aujourd'hui, par exemple personne ne parle plus de fraude électorale», a-t-il asséné.

Le président Tebboune a appelé lors de ces quatre années de son mandat à la tête du pays à s'unir et asseoir les jalons d'un front interne dans la perspective de consolider la cohésion nationale du pays et de son immunité. Il a rappelé dans ce sens la détermination de l'État à «poursuivre ses efforts pour la consolidation du front interne et la lutte contre les conflits marginaux et les discours haineux», a-t-il souligné. Tebboune n'a pas cessé d'appeler la classe politique à prendre des initiatives dans le sens du renforcement et le resserrement des rangs. Il a même lancé une série de rencontres avec les partis politiques afin de consacrer le dialogue comme mode opératoire entre les institutions de l'État et la classe politique.