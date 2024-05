L'Expression: L'observatoire vient d'achever un cycle de consultations et de dialogue national en direction des acteurs de la société civile. Comment un tel cycle pourrait-il constituer une alternative à des mécanismes pérennes de dialogue et de concertation permanents?

Noureddine Benbraham: L'objectif principal de tous ces mécanismes c'est d'arriver à une citoyenneté active. C'est la finalité. Les mécanismes ne sont pas un objectif, mais plutôt des outils que nous sommes en train de développer, à travers les réseaux associatifs au moyen de nouveaux concepts que nous lançons, à travers des plans de partenariat entre les secteurs gouvernementaux, la société civile et le secteur économique. Donc, tous ces segments que nous sommes en train de mettre en place ont pour finalité d'instaurer une citoyenneté active. Mettre le citoyen au coeur de tous ces changements. Le monde actuellement est en train de se développer à grande vitesse, autour justement du citoyen. La citoyenneté active, c'est avoir cette prise de conscience citoyenne et avoir cet outillage qui permet au citoyen de participer à toutes formes du système démocratique, que ça soit la vie politique ou économique, sociétal ou autres. Pour nous, ces mécanismes vont être avant tout des outils de la pratique citoyenne à l'intérieur, avec des tendances et des intérêts pragmatiques différents, d'un groupe à un autre. La société civile c'est tout d'abord une représentation civile, basée sur les groupes sociaux qui sont à déterminer. Donc pour nous, il s'agit de moderniser et asseoir un concept de démocratie participative, avec des projets concrets, qui vont permettre une attraction aux citoyens d'adhérer à ces démarches et à ces mécanismes.

Justement, comment pouvez-vous gérer une multitude de concepts, de mécanismes et d'outils qui interagissent avec nombre de secteurs ministériels, jusqu'à empiéter sur certaines prérogatives?

Il faut savoir que l'Observatoire national de la société civile est un organisme consultatif, placé sous l'autorité directe du président de la République. Ce mandat ou cette mission lui donne la possibilité de produire et de participer à la production de lois et de réflexions. Je dirais beaucoup plus des dimensions stratégiques, avec des évaluations, des enquêtes, un contact et un dialogue avec la société civile. Regrouper tous ces éléments produit et donne à l'observatoire la capacité de se lancer dans une vision stratégique. L'observatoire ne va pas produire des activités, qui sont du ressort des associations, ni ne va se substituer à un ministère ou devenir une grande ONG avec beaucoup de moyens. Ce n'est pas du tout la mission de l'Observatoire national de la société civile. La vision stratégique de l'État aujourd'hui, à travers le président de la République vise à promouvoir la citoyenneté et à intégrer la société comme élément majeur dans le système démocratique. Donc, la question qui se pose d'elle-même, c'est comment arriver à mettre en place toute cette dimension. C'est le travail de l'observatoire qui est en train de fédérer ce travail avec des réseaux. On compte aujourd'hui, plus de 141 000 associations sur le plan national. Ce potentiel est assez important, on a besoin de l'étudier et c'est pour cela que nous avons sollicité, il y a un mois et demi, le Cread, avec lequel nous lançons une étude sur la société civile algérienne. Nous avons les chiffres, nous avons besoin de connaître la qualité de la société civile, notamment avec ce modèle de gouvernance qu'on est en train d'activer. Donc, le lancement des réseaux fait partie des outils de travail de la société civile. Je vous rappelle aussi que nous avons lancé une plate-forme digitale dédiée à la formation «e-learning», nous allons aussi lancer carrément une école de formation des métiers de la société civile. Nous allons également avancer et accompagner les réseaux pour un plaidoyer, afin de produire les lois, notamment le travail sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), l'économie sociale et solidaire (ESS), l'environnement, et d'autres encore... donc créer ce dynamisme, c'est la mission de l'Observatoire.

Comment voyez-vous l'essor de la société civile ou de l'économie sociale et solidaire, dans un contexte de décalage des lois, notamment celle des associations?

L'économie sociale et solidaire existe, à travers quelques pays en Europe, aux États-Unis, au Canada et un peu partout dans le monde. C'est un modèle qui a fait preuve de son efficacité et de sa capacité de mobilisation et d'offres. Donc, l'ESS est avant tout une offre au tissu social d'intégration et de réalisation de cet équilibre et cette balance de la justice sociale. C'est un secteur qui peut se développer et donner des résultats impressionnants et offrir des entreprises très puissantes. Donc, aujourd'hui, le modèle existe et le besoin existe en Algérie, la société civile est disponible et la volonté politique de cette orientation existe aussi. On a besoin d'innover et de faire le partage des bonnes expériences.

Est-ce qu'il y a une étude sur l'économie sociale et solidaire en Algérie, ses différentes formes, ses débouchées et autres indications?

Bien sûr. L'objectif, aujourd'hui, c'est de confier ce travail aux réseaux qui vont organiser des forums, engager des débats, inviter des experts nationaux et mondiaux, voire des modèles étrangers d'économie sociale et solidaire à inviter et en étudier les aspects législatifs et réglementaires, voire les aspects positifs, car il y a des pays avec des expériences, plus ou moins longues. Laissez-moi vous dire que nos valeurs permettent, justement, ce modèle d'économie avec les Touiza, les Ksour au Sud, etc. Nous avons donc, déjà un espace de valeurs algériennes qui permettent une adaptation avec ce modèle. Donc, pourquoi pas lancer des expériences dans ce domaine et permettre l'intégration de millions de personnes, en attendant de trouver des emplois. C'est une grande alternative économique pour le pays et la société, en termes de lutte contre les disparités sociales, la cohésion et la justice sociales, etc. Il faut voir aussi l'économie sociale comme étant un espace de renforcement des capacités, par rapport au volet économique... Il y a beaucoup de personnes riches, qui avaient commencé leur carrière dans l'économie sociale et solidaire. En revanche, le pays est doté d'un potentiel remarquable en matière de ressources humaines et de citoyens engagés dans ce créneau. Sans compter la forte demande existante autour de cette forme d'économie. De ce fait, l'économie sociale et solidaire peut constituer une alternative économique positive qui est dans le viseur de la société civile, qui peut l'adapter, le prendre en charge, le développer, le tester, etc. Dans le cas de bons résultats, ce sera tant mieux pour notre pays et pour la société algérienne toute entière.