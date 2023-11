Le plan cancer fait enfin mouche en Algérie. C'est que cette fois le président de la République

s'implique personnellement face à la maladie. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, met en place une instance nationale présidée par l'oncologue, Adda Bounedjar, qui est appuyé dans sa mission par une équipe d'oncologues et autres spécialistes.

L'instance, directement liée à la présidence de la République, sera chargée d'arrêter les éléments de l'initiative nationale de prévention et de lutte contre le cancer, dans le cadre de la concrétisation des engagements de protection et de la promotion de la santé des citoyens, et qu'il s'agit de mettre à exécution, désormais. «Nous avons décidé de la mise en place d'une instance nationale placée sous la présidence du professeur Adda Bounedjar, spécialiste en oncologie, accompagné d'une équipe de spécialistes du même domaine», a annoncé le président Tebboune dans un message, à l'ouverture du 22e Congrès de l'Association médicale arabe contre le cancer (Amaac) et du 15e congrès d'oncologie, qui se poursuivent, aujourd'hui encore, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal, à Alger.

Le message du Président a été lu en son nom par le conseiller auprès de la présidence de la République, Mohamed Seghir Saâdaoui. «L'instance sera placée sous la supervision des services de la présidence de la République et en coordination permanente avec les ministères de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, du Travail et de la Sécurité sociale, du Commerce, de l'Environnement et de l'Éducation nationale, ainsi qu'avec tous les autres secteurs concernés», a-t-il ajouté. «Nous avons chargé cette instance d'arrêter les éléments de l'initiative nationale de prévention et de lutte contre le cancer, de les mettre à exécution sans délais, et de former tous les sous-comités indispensables à la réalisation des objectifs tracés», a ajouté le président Tebboune dans son message.

Ce qui change, c'est que le Président s'engage à lutter contre cette pathologie. Assurément, tous les médecins, du généraliste au cancérologue, vont être mobilisés autour des malades.