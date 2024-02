Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a affirmé, hier, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait honoré ses 54 engagements contractés devant le peuple et conduit l'Algérie à bon port. Lors de sa rencontre avec les responsables d'établissements médiatiques nationaux à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du chahid, Salah Goudjil a indiqué que «le président de la République a honoré ses 54 engagements et conduit l'Algérie à bon port, à même de relever les différents défis régionaux et internationaux».

Le président de la République «suit la voie tracée par les principes novembristes, sous-tendus par l'implication de tout un chacun dans le processus d'édification d'une Algérie soucieuse de l'indépendance de sa décision politique et économique, nonobstant les tentatives de déstabilisation menées par des parties hostiles, notamment du fait de l'attachement de notre pays à ses positions de rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures des États et son soutien aux causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne».

L'occasion était pour Salah Goudjil de mettre en avant l'importance du rôle des médias afin de permettre à l'Algérie de faire face aux différents défis, notamment ceux liés à la consolidation du front interne, affirmant à cet égard «la grande responsabilité» qui incombe aux médias et leur contribution à l'unification des rangs intérieurs face aux tentatives de déstabilisation du pays. L'Algérie «jouit d'une liberté de la presse et des médias et respecte les droits de l'homme», a soutenu le président du Conseil de la nation, relevant à ce propos le rôle que jouent les médias dans «l'accompagnement des réalisations accomplies sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune».

Par ailleurs, Salah Goudjil a salué les acquis enregistrés sur le plan économique à même de renforcer «l'indépendance de la décision économique de notre pays». Le président de la République accorde «une importance extrême» à ce volet, pour ne citer que la loi sur l'investissement qui permet de garantir un climat favorable à la consolidation de l'économie nationale, a-t-il relevé.

S'exprimant sur le dossier de la Mémoire, Salah Goudjil a souligné l'impérative poursuite de la récupération des Archives nationales détenues par la France, notamment celles liées aux explosions nucléaires. À cette occasion, Salah Goudjil a présenté un exposé sur les principales haltes historiques de la glorieuse Guerre de libération, de la genèse de la lutte armée au recouvrement de la souveraineté nationale.

Au terme de la rencontre, Salah Goudjil a souligné dans une déclaration à la presse, l'impératif de demeurer fidèles au serment des chouhada, relevant que la célébration de la Journée nationale du chahid «nous offre l'opportunité de nous remémorer les sacrifices des chouhada et de renouveler notre détermination à oeuvrer à préserver la Mémoire nationale et à renforcer le lien avec notre histoire».