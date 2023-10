Une source crédible a annoncé, ce vendredi, à L'Expression que l'Algérie à travers son président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une invitation de son homologue le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, à participer au «Sommet pour la paix», prévu demain au Caire.

Le président Tebboune qui a remercié le président égyptien pour cette invitation lui a communiqué sa décision de ne pas y participer, compte tenu de la situation humanitaire particulièrement critique dans la bande de Ghaza, déjà soumise à un blocus israélien et des attaques et agressions criminelles subies par nos frères et soeurs palestiniens dans une totale impunité.

La même source a fait remarquer que le président de la République a également souligné le rejet par l'Algérie de la politique du double standard, appliquée par la communauté internationale en ce qui concerne la cause palestinienne, en réaffirmant l'entière solidarité du gouvernement et du peuple algériens avec le peuple palestinien frère.