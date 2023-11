Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani, a salué, hier à Alger, la position de l'État algérien, sous la direction du président de la République, en faveur du peuple palestinien et de la cause palestinienne. Dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président Tebboune, au siège de la présidence de la République, Hassani a souligné que cette rencontre tenue à sa demande avait été l'occasion de «se concerter autour de différentes questions d'intérêt pour notre pays et la cause palestinienne», saluant, par-là même, «la position officielle algérienne, la dynamique diplomatique et la position humanitaire et juridique» en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause.

La rencontre a également permis d'évoquer «les questions d'intérêt national, à leur tête le front social et la situation économique», a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité d'une «entente nationale regroupant les Algériens autour d'une vision favorisant le développement du pays et le renforcement de ses capacités en vue de l'immuniser et de défendre son unité et sa cohésion». Le président du MSP a souligné que l'Algérie est «un État pivot en Afrique et en Méditerranée». «Désormais représentée au Conseil de sécurité, sa voix doit être entendue et peut influer sur le cours des évènements», a-t-il conclu.