Le président Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique du chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, a annoncé un communiqué de la Présidence. Tebboune et le chancelier allemand ont abordé les questions régionales et internationales d'actualité qui préoccupent les deux pays, notamment la situation sur le continent européen et l'évolution de la situation au Moyen-Orient, ainsi qu'en Libye et dans la région du Sahel.