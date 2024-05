Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a affirmé hier à Béjaïa, une parfaite maîtrise de l'opération électorale, grâce à la numérisation. Fini donc la présence d'un candidat sur deux listes électorales différentes. Fini également le parrainage de deux candidats ou encore les magouilles autour des signatures de parrainage. De quoi rassurer l'électorat national à la veille de l'élection présidentielle prévue en septembre prochain. En visite à Béjaïa où il a inauguré le nouveau siège de l'APC du chef-lieu et visiter le siège local de l'Anie, Mohamed Charfi a assuré que de «grands efforts» ont été entrepris pour aboutir à la «maîtrise parfaite» du fichier électoral qui devrait «renforcer davantage la crédibilité et insuffler une plus grande transparence» des prochains rendez-vous électoraux.

«La consistance du fichier électoral et l'organisation de l'opération ont toujours été au centre des critiques et des reproches exprimés par les parties prenantes aux élections, et dans le souci de garantir une plus grande transparence aux élections et leur crédibilité, nous avons apporté les correctifs nécessaires à travers la numérisation du processus de bout en bout», a déclaré Charfi. Il a indiqué, dans ce contexte, que la numérisation des opérations d'inscription, de parrainage et de candidatures «permet d'éliminer tous les aspects douteux, qui ont, jusque-là, dénaturé voire discrédité les scrutins électoraux».

«La maîtrise du processus électoral va renforcer, non seulement, la crédibilité des prochains scrutins, mais aussi assurer la sécurité de ces derniers et protéger le choix des électeurs», a-t-il ajouté, sachant que la Constitution de 2020 consacre le principe de sacralité du libre choix des électeurs. Mohamed Charfi a profité de sa visite à Béjaïa pour appeler les jeunes en particulier et les citoyens en général à participer massivement aux opérations de vote, estimant qu'il n'est plus possible de rééditer les scénarios précédents qui ont discrédité les votes grâce à la numérisation, qui ne permet aucun faux pas.

Arrivé dans la matinée, le président de l'Anie s'est rendu au niveau du nouveau siège de la commune de Béjaïa pour l'inaugurer et par la même occasion prendre le pouls de la situation en matière de processus électoral. Il rend visite ensuite au siège local de l'autorité qu'il préside.