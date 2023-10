Slimane Othman est oléiculteur à Zriba dans la wilaya de Bouira. Il fait partie de l'équipe Pasa, un programme de développement de l'oléiculture. Il s'est, surtout, spécialisé dans l'oléiculture. Il rentrait d'un stage en Tunisie, dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne en partenariat avec Expertise-France. Il nous donne plus d'explications dans cet entretien.

L'Expression: Vous avez effectué un stage qui s'est déroulé du 8 au 15 octobre en Tunisie. Cette formation entre dans le cadre d'un programme financé par l'UE en partenariat avec Expertise-France. Pouvez-vous en dire plus?

Slimane Othman: Ce programme s'appelle Pasa. Financé par l'Union européenne, il vise à promouvoir la culture bio en rapport avec le changement climatique. Comme l'olivier est l'arbre qui résiste le mieux au climat de plus en plus sec de nos régions, Pasa s'intéresse plus particulièrement à lui. Il consiste donc à encourager, de façon compétitive, une production oléicole de qualité et de quantité en investissant dans les moyens de production modernes et la formation des producteurs qui doivent allier savoir-faire et connaissances du sol et des plants.

À qui s'adresse un tel programme, en priorité?

Bien sûr, aux wilayas où l'oléiculture est la plus pratiquée. Et les trois wilayas qui, par la consistance de leur sol et la conjugaison de la pluviométrie annuelle favorisent une telle filière sur les autres cultures, sont, comme vous savez, Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira. C'est ce qu'on appelle le pôle de la Soummam. Il y a un an, cependant, quatre autres wilayas sont venues rejoindre ce trio. Ce sont Sétif, Bordj Bou Arréridj, Jijel et Médéa.

Quelle est la raison de ce rajout probablement tardif de ces quatre wilayas?

L'éligibilité de ces quatre wilayas a obéi à un autre paramètre que pour les trois autres, même si le but reste le même pour toutes, c'est-à-dire, les rendre aussi productives et performantes sur le marché. Mais vous savez comment fonctionne la gestion d'un fonds. Il y a beaucoup d'éléments qui échappent aux calculs les plus rigoureux. Dans notre cas, il y a eu dans la consommation du crédit alloué au développement de cette filière, moins d'argent dépensé. Avec le reliquat de ce crédit, on a pensé à intégrer ces quatre wilayas plutôt que de laisser cet argent retourner dans les caisses où il resterait improductif.

Qui peut bénéficier d'un tel programme?

Tous ceux qui, dans chacune de ces wilayas citées, souhaitent moderniser leurs moyens de production et améliorer leurs connaissances dans ce domaine. Beaucoup d'oléiculteurs ont obtenu des crédits et disposent déjà de moyens qui leur ont permis d'augmenter les conditions de travail et le rendement de leur production.

Vous faites partie de ceux qui ont bénéficié de ce stage. Sur quelle base s'est faite cette sélection?

Il y a une commission pour cela. Et celle-ci a pris de chacune des sept wilayas concernées par le programme Pasa, quinze participants. Ces quinze postulants à cette formation ont été choisis parmi les oléifacteurs et les oléiculteurs. C'est-à-dire ceux qui produisent l'huile d'olive et ceux qui transforment l'olive en huile.

Quelle impression retenez-vous de ce voyage d'étude d'une semaine?

Beaucoup de respect et d'admiration pour ce pays qui dispose de peu de ressources naturelles, comme l'eau par exemple. Savez-vous, pour ne parler que de l'huile d'olive, que la Tunisie occupe les premières loges. À la pépinière Mabouka que nous avons visitée dans le cadre de notre stage, nous avons eu un aperçu sur les compétences développées en matière de production agricole. Cette pépinière, qui a une filière en Algérie, produit 8 millions de plants par an. De quoi peupler d'oliviers huit wilayas de notre pays. Alors, on se demande ce qui nous empêche pour nous hisser au même niveau de production et de compétitivité.

Vous évoquez la culture bio. En quoi consiste-t-elle sur le strict plan de l'oléiculture?

Nous avons hérité de méthodes de travail qui constituent un savoir-faire précieux. Encore faut-il les maîtriser et les mettre en rapport avec le temps où nous vivons. Les gens qui font la grimace en goûtant l'huile extra vierge, alors qu'ils claquent la langue de satisfaction en prenant dans une cuillerée d'huile acide ne connaissent rien au bouquet de ce fruit. Ce fruit doit être cueilli délicatement à la main et non avec une gaule qui le meurtrit. Il doit ensuite être rangé dans une cagette et non dans un sac où il repose des semaines, voire des mois devant l'huilerie. Le temps entre le moment où l'olive est cueillie sur la branche et celle où elle passe au pressoir, doit être extrêmement court. C'est que nous avons appris, entre autres choses, avec la gustation.

On vous sent tout fier de votre formation. Vous reste-t-il encore des stages à faire?

Et comment! On ne cesse jamais d'apprendre. Je ne fais partie de l'équipe Pasa que depuis 2018 et j'ai assez d'acquis. Cependant il me reste encore beaucoup à apprendre. Hélas, le programme touche à sa fin, dès décembre prochain, et on ne sait pas par quoi il sera remplacé. Quoi qu'il en soit, mes plus vifs remerciements vont aux initiateurs de ce programme, comme Olivier Rives qui pilote Pasa, Mme Douha Chtourou, experte internationale en chaîne de valeurs, à mes formateurs, dont Tahar Maza, Rachid Hadadou, au ministère de lAgriculture, à la DSA et à la CAW et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce stage de formation.