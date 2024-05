Ayant abrité des décennies durant plusieurs milliers de taudis, le gigantesque foncier de Ras El Aïn, récupéré suite au relogement de plusieurs milliers de familles, abritera les immeubles à implanter dans le cadre du projet d'habitation Aadl3. C'est ce qu'a annoncé le wali d'Oran lors du discours qu'il a prononcé à l'occasion de l'ouverture de la séance ordinaire de la session APW. Il a par ailleurs, déclaré «que le site en question a été proposé pour la domiciliation dudit projet». Saïd Sayoud a, simultanément, annoncé une autre opération d'envergure portant sur le relogement de pas moins de 2 000 familles ayant occupé les bidonvilles du même quartier situé dans le contrebas de la ville d'Oran et du Mont de Murdjadjou et mitoyen du vieil Oran, Sidi El Houari.

Ces opérations de relogement sont suivies des opérations de démolition des anciennes cabanes ayant occupé d'importants lopins de terrains à récupérer en vue de son exploitation dans le cadre des projets d'utilité publique. «La lutte contre les bidonvilles se poursuit», a indiqué le wali d'Oran, Saïd Sayoud. Lors de l'une de ses sorties, il n'a pas été indulgent dans son discours en faisant état de la prolifération des bidonvilles, phénomène contre lequel il a annoncé avoir mobilisé l'ensemble des moyens à déployer en vue de mettre, vaille que vaille, à plat ce fait ayant amoché l'esthétique de la cité. Selon le même responsable, ce phénomène constitue, à plus d'un titre, une entrave au développement local, notamment dans le volet lié à la domiciliation des projets lambda, faute du foncier, d'où le relogement effréné des familles se disant en mal de logements, la démolition des bidonvilles qu'elles ont occupés puis la récupération d'importantes assiettes foncières. La dernière opération a été enclenchée à l'occasion de la célébration de la Journée du chahid. Elle a été marquée par la distribution d'un lot de 2 500 logements sociaux. «Nous avons démoli les taudis occupés par les 1 300 familles qui ont été relogées», ajoutant que «cette opération a été marquée par la démolition du plus grand foyer abritant les bidonvilles dans la wilaya d'Oran», a affirmé le wali d'Oran, mettant l'accent sur «la poursuite des opérations de relogement et de la démolition simultanément dudit bidonville jusqu'à son éradication totale». Selon le wali d'Oran, ces opérations se poursuivent jusqu'au relogement total de toutes les familles jugées éligibles. Fin de l'année passée, pas moins de 1 337 familles résidant au quartier illicite de Ras El Aïn de la ville d'Oran ont été relogées, dans des logements décents situés dans la commune d'Oued Tlélat. «Cette opération d'envergure de relogement a été enclenchée dans le cadre de la grande bataille portant l'estampille de la lutte contre l'habitat précaire», a-t-on expliqué.