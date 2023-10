En visite ce dimanche à Annaba, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a tenu une séance de travail consacrée à la présentation du projet phare. Plusieurs propositions et recommandations ont débouché lors de cette séance de travail, qui a touché dans son ensemble à la réévaluation de l’enveloppe financière, le design et le caractère fonctionnel des espaces de la mosquée. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a longuement insisté sur l’utilisation optimale des espaces, entre autres, du minaret qui peut accueillir des locaux fonctionnels. Dans le même élan, Youcef Belmehdi a recommandé l’exploitation rationnelle et durable de l’énergie et de l’eau. Le ministre veut que ce lieu de culte reflète la renommée de la wilaya d’Annaba, mais surtout une mosquée intelligente et amie de la nature. Évoquant le volet budget retenu pour la réalisation de ce projet structurant, les avis n’ont pas divergé. Aussi bien Belmehdi que Abdelkader Djellaoui, wali d’Annaba. Ils ont estimé que l’enveloppe financière allouée à la réalisation de cette grande mosquée est insuffisante. Ce qui suppose sa révision à la hausse afin de concrétiser un projet élégant, selon la maquette présentée par le bureau d’étude. Même si la révision du montant de l’investissement n’a pas été signifiée ouvertement, les deux responsables n’ont pas écarté la possibilité de son augmentation. Néanmoins, ils ont émis des réserves et suggéré plusieurs modifications, notamment pour le minaret qui est l’élément de repère et au sanctuaire dont sa conception extérieure encombre la façade de la mosquée. D’où la nécessaire révision de la conception de ce dernier ainsi que d’autres parties du projet qui doivent refléter le modèle islamique, à savoir arabo-mauresque. Par ailleurs, Belmehdi a souligné la nécessité de résorber le retard enregistré dans la réalisation de cette grande mosquée tout en respectant le cachet islamique de son architecture. En outre, un comité sera mis en place regroupant tous les acteurs concernés par ce projet, afin d’apporter le suivi et l’accompagnement nécessaire pour la réalisation de cette mosquée pôle de la wilaya d’Annaba. Lancé en grande pompe en 2008, puis relancé en 2010, avant d’être abandonné pour des raisons financières, le projet est désormais mis sur les rails afin d’être réalisé aux normes exigées et dans les meilleurs délais. mplanté sur les hauteurs de la localité de Boukhadra dans la commune d’El Bouni, la mosquée Pôle sera réalisée sur une superficie de 6000 mètres carrés, et devra accueillir plus de 12000 fidèles. L’édifice sera doté d’un minaret de 70 mètres de hauteur, d’une salle de conférence de 300 places, d’espaces culturels et commerciaux, en plus d’un parking et de bureaux. Ce projet a bénéficié d’un financement de 1 milliard de DA, tandis que le coût de sa réalisation est estimé à 6 milliards de DA. Pour rappel, la visite du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, est intervenue dans le cadre de l’ouverture des travaux de la 25e édition de la semaine nationale du Saint Coran. Organisée pour la seconde fois au théâtre régional d’Annaba sous la thématique: « Le Saint Coran, une référence pour protéger la société », l’évènement a enregistré une participation conséquente. Belmehdi a mis en avant l’intérêt particulier accordé par l’État à l’imam et les récentes décisions prises par le président Tebboune, en faveur de cette catégorie, mettant l’accent sur le rôle important assumé par l’imam dans la formation sociale saine et la protection du corps social.