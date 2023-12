Le projet, portant sur la réalisation de la pénétrante autoroutière du port d'Oran, sera livré au mois de mai de l'année prochaine», a-t-on appris auprès des services de la wilaya d'Oran. Intervenant lors de la réunion de coordination qu'il a présidée mercredi dernier, le wali d'Oran, Said Sayoud, a fait état «de la levée des toutes les entraves» ayant bloqué le chantier, insistant sur «la livraison du projet dans un délai ne dépassant pas le mois de mai 2024». Le wali a tenu ces propos à la rencontre des responsables en relation directe avec le chantier, en l'occurrence le directeur de l'Agence nationale des autoroutes, le directeur régional de l'Agence nationale des grandes oeuvres, le directeur de wilaya des travaux publics et le directeur de l'entreprise algéro-turque Makyol. Sayoud a été affirmatif dans son discours, mettant l'accent sur la nécessité d'accélérer la cadence des travaux en mettant un programme hebdomadaire sous un suivi rigoureux assuré par les services de la wilaya, le but étant de livrer ledit projet dans les délais fixés. Le chantier, dont les travaux ont été accordés à l'entreprise Makyol, est d'autant plus d'envergure qu'il a exigé la mobilisation d'une manne financière de pas moins de 50 milliards de dinars. Ce dernier connaît un taux d'avancement appréciable, dépassant le seuil de 90%. Pharaonique est, pour ainsi dire, cette pénétrante autoroutière reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest. «Il (le chantier Ndlr) devait être réceptionné au premier semestre de l'année en cours», a-t-on fait savoir, soulignant «le retard sensible accusé en raison d'un certain nombre de contentieux l'ayant ralenti avant que ces situations ne soient réglées». «Ces mêmes raisons sont liées au traitement définitif de cinq glissements de terrain, survenus lors des travaux», a-t-on expliqué. Elle s'étend sur une longueur de 26 km. Réalisée selon des techniques modernes, ladite pénétrante comprend cinq ouvrages d'art, dont une trémie à deux accès, sur une longueur de 930 mètres, une autre de 1 580 mètres, un viaduc de 680 mètres, ainsi qu'un accès à la mer et à l'autoroute Est-Ouest. La première tranche, s'étendant sur une distance de 18 km, comprend la mise à niveau du 4e périphérique, jusqu'à l'échangeur de la RN4 et du tronçon de la RN4, puis à l'échangeur de l'autoroute Est-Ouest. Il en est pratiquement de même pour la seconde, qui porte sur le raccordement de la pénétrante portuaire avec l'autoroute Est-Ouest via trois variantes. La première concerne la mise à niveau sur 18 km de la 1ère rocade jusqu'à l'AEO et la seconde entre l'échangeur de Canastel et la 2e rocade, en l'occurrence le 5e périphérique, celui-ci s'étend sur une trajectoire de cinq km. La troisième phase comprend le raccordement de la pénétrante portuaire à la ville d'Oran, côté Ouest. Cet axe routier apportera une valeur ajoutée et une nouvelle dynamique économique, en plus de l'aspect esthétique qu'elle donnera à la capitale de l'ouest du pays une fois opérationnel, car il permettra la réduction des encombrements, en donnant une plus grande fluidité au trafic des camions arpentant le port via l'ancienne route empruntée quotidiennement par quelque 1 600 camions. De ce fait, les poids lourds de gros tonnage ou encore ces camions semi remorques et autres porte-chars rallieront «allégrement» l'autoroute Est-Ouest, une fois franchi le seuil du port d'Oran, en n'empruntant plus la pente du port d'Oran menant vers le rond-point de la cité Djamel via Carteaux, avant de prendre la voie reliant El Bahia à l'évitement d'Oued Tlélat puis enfin l'autoroute Est-Ouest.